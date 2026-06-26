Terremotos en Venezuela: Panamá activará misión de 61 especialistas en búsqueda y rescate

Panamá desplegará un contingente de 61 especialistas en atención de emergencias para colaborar en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron ese país y que, hasta el momento, han dejado un saldo de 188 fallecidos, 1,520 heridos y decenas de personas desaparecidas.
El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó que el equipo panameño se encuentra en la fase final de preparación y podría partir hacia Venezuela este viernes o, a más tardar, el sábado en horas de la mañana.
“Nos encontramos haciendo los ajustes respectivos en las diferentes disciplinas que conforman la misión, entre ellas búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, el componente de comunicaciones y las unidades caninas”, explicó Smith.
Panamá enviará rescatistas y unidades caninas para apoyar labores tras los terremotos en Venezuela.— La Prensa Panamá (@prensacom) June 25, 2026
📹Ministerio de Gobierno pic.twitter.com/CuIr3CJpYP
El funcionario precisó que el contingente contará con cuatro unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate, integradas por personal de distintas instituciones que forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta.
“Esperamos poder salir, si no es mañana, el sábado a primera hora, en cumplimiento de esta misión. Nos mantenemos en coordinación permanente con la Cancillería, la Embajada de Panamá en Venezuela, la Autoridad Aeronáutica Civil y las autoridades venezolanas para garantizar que la asistencia llegue de manera oportuna y sea realmente efectiva”, señaló.
Smith destacó que el operativo es resultado de una coordinación interinstitucional en la que participan el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, la Cruz Roja Panameña y otras entidades especializadas en respuesta a emergencias.
Bomberos aportarán personal especializado
Por su parte, el director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Víctor Raúl Álvarez Villalobos, indicó que la institución aportará rescatistas, unidades caninas y personal especializado en materiales peligrosos para fortalecer la misión humanitaria.
Además, informó que los bomberos colaborarán en la logística nacional para la recolección de ayuda humanitaria mediante la movilización de voluntarios en las distintas zonas regionales del país.
“Venezuela nos necesita hoy y Panamá tiene un compromiso”, expresó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.
Habilitan centros de acopio
Como parte del apoyo a la población venezolana, las autoridades también habilitaron centros de acopio para recibir donaciones.
El Parque Omar recibirá alimentos, agua potable, artículos de higiene y otros insumos en la Casa Club, mientras que la Alcaldía de Panamá estableció otro punto de recolección en el Teatro Gladys Vidal.
El Despacho de la Primera Dama y @ParqueOmarPma activan centro de acopio en la Casa Club. 🕊️— Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) June 25, 2026
Necesitamos:
✅ Alimentos no perecederos
✅ Artículos de higiene
✅ Primeros auxilios/emergencia
⛔️ IMPORTANTE: Solo se recibirán donaciones NUEVAS, sin uso. Por favor, NO llevar… pic.twitter.com/YBYUGERLgx
🇵🇦❤️🇻🇪 TODOS CON VENEZUELA.— Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) June 25, 2026
Tu solidaridad puede hacer la diferencia. Acércate al centro de acopio y dona para las familias afectadas por el terremoto.
📍 Teatro Gladys Vidal, planta baja del Edificio Hatillo.
📅 Miércoles, jueves y viernes.
🕗 8:00 a.m. a 4:00 p.m. pic.twitter.com/nyovQ3AlUN
Aumenta el impacto de la tragedia
De acuerdo con el balance oficial del Gobierno venezolano, los dos terremotos registrados el miércoles han dejado 188 personas fallecidas, 1,520 heridas y 157 desaparecidas.
Las autoridades también reportan 2,927 familias damnificadas, alrededor de 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados, ocho hospitales afectados —algunos de ellos evacuados— y un total de 346 infraestructuras, entre edificios, centros comerciales y hospitales, con distintos niveles de afectación.