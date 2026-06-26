Panamá, 26 de junio del 2026
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    Terremotos en Venezuela: Panamá activará misión de 61 especialistas en búsqueda y rescate

    Panamá enviará 61 especialistas en búsqueda y rescate a Venezuela tras los terremotos que han dejado 188 muertos y más de 1,500 heridos.

    Getzalette Reyes
    Terremotos en Venezuela: Panamá activará misión de 61 especialistas en búsqueda y rescate
    Edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/Ronald Pena R.

    Panamá desplegará un contingente de 61 especialistas en atención de emergencias para colaborar en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron ese país y que, hasta el momento, han dejado un saldo de 188 fallecidos, 1,520 heridos y decenas de personas desaparecidas.

    El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó que el equipo panameño se encuentra en la fase final de preparación y podría partir hacia Venezuela este viernes o, a más tardar, el sábado en horas de la mañana.

    “Nos encontramos haciendo los ajustes respectivos en las diferentes disciplinas que conforman la misión, entre ellas búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, el componente de comunicaciones y las unidades caninas”, explicó Smith.

    El funcionario precisó que el contingente contará con cuatro unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate, integradas por personal de distintas instituciones que forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta.

    “Esperamos poder salir, si no es mañana, el sábado a primera hora, en cumplimiento de esta misión. Nos mantenemos en coordinación permanente con la Cancillería, la Embajada de Panamá en Venezuela, la Autoridad Aeronáutica Civil y las autoridades venezolanas para garantizar que la asistencia llegue de manera oportuna y sea realmente efectiva”, señaló.

    Terremotos en Venezuela: Panamá activará misión de 61 especialistas en búsqueda y rescate
    Edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

    Smith destacó que el operativo es resultado de una coordinación interinstitucional en la que participan el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, la Cruz Roja Panameña y otras entidades especializadas en respuesta a emergencias.

    Terremotos en Venezuela: Panamá activará misión de 61 especialistas en búsqueda y rescate
    Panamá moviliza equipo humanitario de búsqueda y rescate para apoyar a Venezuela.
    Terremotos en Venezuela: Panamá activará misión de 61 especialistas en búsqueda y rescate
    Panamá moviliza equipo humanitario de búsqueda y rescate para apoyar a Venezuela.

    Bomberos aportarán personal especializado

    Por su parte, el director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Víctor Raúl Álvarez Villalobos, indicó que la institución aportará rescatistas, unidades caninas y personal especializado en materiales peligrosos para fortalecer la misión humanitaria.

    Además, informó que los bomberos colaborarán en la logística nacional para la recolección de ayuda humanitaria mediante la movilización de voluntarios en las distintas zonas regionales del país.

    “Venezuela nos necesita hoy y Panamá tiene un compromiso”, expresó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

    Habilitan centros de acopio

    Como parte del apoyo a la población venezolana, las autoridades también habilitaron centros de acopio para recibir donaciones.

    El Parque Omar recibirá alimentos, agua potable, artículos de higiene y otros insumos en la Casa Club, mientras que la Alcaldía de Panamá estableció otro punto de recolección en el Teatro Gladys Vidal.

    Aumenta el impacto de la tragedia

    De acuerdo con el balance oficial del Gobierno venezolano, los dos terremotos registrados el miércoles han dejado 188 personas fallecidas, 1,520 heridas y 157 desaparecidas.

    Terremotos en Venezuela: Panamá activará misión de 61 especialistas en búsqueda y rescate

    Las autoridades también reportan 2,927 familias damnificadas, alrededor de 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados, ocho hospitales afectados —algunos de ellos evacuados— y un total de 346 infraestructuras, entre edificios, centros comerciales y hospitales, con distintos niveles de afectación.

    Getzalette Reyes

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