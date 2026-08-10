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    SALUD PÚBLICA

    ¿Tienen benceno? Minsa analiza juguetes ‘Squishy’ tras alerta internacional

    El Minsa analiza juguetes ‘Squishy’ tras una alerta internacional por posible presencia de benceno y recomienda a padres y cuidadores extremar las precauciones mientras continúan las verificaciones en Panamá.

    Aleida Samaniego C.
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    ¿Tienen benceno? Minsa analiza juguetes ‘Squishy’ tras alerta internacional
    El Minsa mantiene vigilancia sanitaria sobre juguetes tipo ‘Squishy’ tras una alerta internacional por posible presencia de benceno. Foto/Tomada de Internet

    El Ministerio de Salud (Minsa) analiza en Panamá determinados juguetes blandos y apretables conocidos como “Squishy”, “Squeezy Dumplings” o “Dumplings”, luego de una alerta internacional por reportes sobre la presencia de benceno en algunos de estos productos.

    La alerta ha llevado al Minsa a activar la vigilancia sanitaria y coordinar análisis con el Laboratorio de la Universidad de Panamá para determinar si alguno de los juguetes que se comercializan en el país contiene esta sustancia química.

    Sin embargo, el Minsa aclara que la alerta internacional no significa que todos los juguetes “Squishy”, ni todos los productos de una determinada marca o modelo disponibles en Panamá, contengan benceno.

    Por ahora, las autoridades realizan muestreos y verificaciones para establecer si existe algún producto que pueda representar un riesgo para la población.

    ¿Qué está haciendo el Minsa?

    El subdirector general de Salud Ambiental del Minsa, Juan José Lezcano, explicó que la institución trabaja con el Laboratorio de la Universidad de Panamá para identificar qué juguetes contienen sustancias químicas de riesgo.

    “La Subdirección se encuentra en coordinación con el laboratorio de la Universidad de Panamá para verificar qué juguetes contienen las sustancias químicas; en este caso, el benceno”, señaló Lezcano.

    El Minsa también coordina con las regiones de salud, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Autoridad Nacional de Aduanas para realizar muestreos y verificaciones en establecimientos donde pudieran comercializarse estos productos.

    Una vez se obtengan los resultados de los análisis, las autoridades determinarán las medidas que correspondan. Si se identifican juguetes que contengan sustancias químicas de riesgo, podrían ser retirados del mercado conforme a los mecanismos sanitarios establecidos.

    La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, indicó que la institución mantiene seguimiento a la alerta internacional y activó los mecanismos de vigilancia sanitaria.

    “Se trata de cierto tipo de juguetes que tienen las características de ser blandos, apretables. En el mercado se les conocen más como ‘Squishies’ o ‘Dumplings’”, explicó.

    Gill añadió que estos productos pueden estar dirigidos tanto a niños como a mascotas y que algunos contienen líquidos o materiales en su interior que, si el juguete se rompe, podrían entrar en contacto con la piel o ser ingeridos.

    ¿Tienen benceno? Minsa analiza juguetes ‘Squishy’ tras alerta internacional
    Juguetes tipo ‘Squishy’ son objeto de vigilancia sanitaria en Panamá tras una alerta internacional por posible presencia de benceno. Foto/Tomada de Internet

    ¿Por qué preocupa el benceno?

    El benceno es una sustancia química cuya exposición puede ocasionar efectos adversos para la salud, dependiendo de la vía y el nivel de exposición.

    Entre los posibles síntomas se encuentran mareos, náuseas, dolor de cabeza, somnolencia e irritación de los ojos, la nariz y la garganta. También pueden presentarse alteraciones respiratorias y, ante exposiciones importantes, efectos más graves.

    Por esta razón, el Minsa recomienda mantener precauciones mientras continúa la investigación.

    ¿Qué deben hacer padres y cuidadores?

    El Minsa recomienda supervisar a los niños cuando utilicen juguetes blandos, apretables o tipo “Squishy” y evitar que los muerdan, rompan o introduzcan en la boca.

    También aconseja:

    • Revisar que el juguete no tenga roturas, fisuras, fugas o signos de deterioro.

    • Retirarlo inmediatamente si se rompe o presenta algún escape de líquido.

    • Evitar el contacto con el contenido del juguete si este se deteriora.

    • Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular un producto deteriorado.

    • No calentar estos juguetes ni introducirlos en microondas, hornos u otras fuentes de calor.

    • Verificar antes de comprar el fabricante, la procedencia, el etiquetado, las recomendaciones de edad y la información de seguridad.

    • Evitar productos cuya procedencia o información de seguridad no pueda comprobarse, especialmente cuando se adquieren mediante canales informales.

    • Mantenerlos fuera del alcance de los niños pequeños y de las mascotas para prevenir su ingestión.

    “Primero, tienen que estar supervisados; segundo, evitar que los niños se lo introduzcan en la boca. Si estos juguetes se rompen, retirarlos inmediatamente y lavar las manos de las personas o del niño que lo está utilizando”, reiteró Gill.

    ¿Tienen benceno? Minsa analiza juguetes ‘Squishy’ tras alerta internacional
    Los juguetes tipo ‘Squishy’ son productos blandos y apretables utilizados principalmente para jugar y como objetos antiestrés. Foto/Tomada de Internet

    ¿Qué hacer si hubo contacto?

    Ante una posible exposición a un producto que pudiera contener una sustancia química, el Minsa recomienda retirar el juguete, alejar a la persona de la fuente de exposición y lavar con abundante agua y jabón la zona que tuvo contacto. También se debe mantener una adecuada ventilación.

    Si aparecen síntomas o existe sospecha de intoxicación, se debe buscar atención médica de inmediato e informar al personal de salud cuál fue el producto involucrado.

    Panamá todavía no confirma juguetes contaminados

    El Minsa enfatizó que se trata de una alerta internacional que está siendo investigada y vigilada en Panamá. Por tanto, no debe interpretarse como una confirmación de que todos los juguetes “Squishy”, “Squeezy Dumplings” o productos similares comercializados en el país estén contaminados.

    Las autoridades continuarán con el muestreo, los análisis y la coordinación interinstitucional para determinar si existe algún producto que deba ser retirado del mercado.

    Mientras se conocen los resultados, el llamado del Minsa es a mantener una actitud preventiva sin generar alarma, especialmente al momento de comprar, utilizar o revisar este tipo de juguetes.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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