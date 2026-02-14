Topón de sábado de Carnaval en Las Tablas: Calle Arriba y Calle Abajo celebran entre brillo y tradición

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un sábado de Carnaval que coincidió con el Día del Amor y la Amistad, Las Tablas vivió un vibrante topón entre Calle Arriba y Calle Abajo, marcado por atuendos temáticos, carrozas adornadas y el entusiasmo de sus reinas en pleno culeco.

Durante este sábado de Carnaval, Ana Isabel Carrizo Castillo se transformó en “Lady Valentine” en las redes oficiales de Calle Arriba de Las Tablas. En la publicación, se destacó el mensaje: “Entre sonrisas, flores y dulces detalles aparece Lady Valentine, símbolo de elegancia, alegría y amor propio, regalando momentos que iluminan el día.”

La fecha festiva coincidió con la celebración de San Valentín, lo que reforzó la temática romántica durante el tradicional topón. La reina de Calle Arriba lució un vestido con diamantes en plateado, acompañados con plumas rojas. Además, de contar con una carroza decorada con rosas rojas, un gran oso que sostenía una caja al estilo de chocolates —pero rellena de rosas— y cupidos ubicado en ambos costados del carro. Las flores utilizadas fueron una combinación de elementos naturales y sintéticos.

Durante su recorrido en el culeco, Ana Isabel Carrizo entonó varias de sus tonadas dirigidas a la tuna contraria, manteniendo la energía del desfile.

Entre las figuras que acompañaron a Calle Arriba estuvo la creadora de contenido y piloto aviadora, Sasha Nikyta, quien desfiló en una carroza adornada con grandes peluches rosados, rosas rojas y un cupido. Ella lució un vestido plateado con pedrería, complementado con plumas grises y rosadas.

Por su parte, la soberana de Calle Abajo, Astrid Carolina Sánchez Brandao, deslumbró con una puesta en escena basada en la leyenda tailandesa de Nagariya, la reina divina de los Naga, serpientes sagradas guardianas del equilibrio entre lo humano y lo eterno. Bajo el concepto “La Reina Naga y el Veneno del Amor Sagrado”, Calle Abajo presentó un relato que conecta el amor como fuerza espiritual capaz de romper o perpetuar la eternidad, según lo compartido en sus redes sociales.

Su carroza, adornada con tonos azul, verde y destellos metálicos, evocaba las aguas del río Mekong y las profundidades donde habita este ser mítico. Una imponente cobra coronaba la estructura como símbolo del poder ancestral de los Naga. Acompañaron a la reina sus damas, Emilie Victoria Villarreal Collazos y Jenyfer Massiel Zelaya López, representadas como diosas guardianas de las aguas.

Previo al topón, el maquillador oficial de la reina, Itziak Gómez, compartió en sus redes sociales el resultado final del maquillaje de Astrid, destacando los elementos inspirados en la iconografía mística de las serpientes sagradas.