Panamá, 14 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Celebración

    Topón de sábado de Carnaval en Las Tablas: Calle Arriba y Calle Abajo celebran entre brillo y tradición

    En un sábado de Carnaval que coincidió con el Día del Amor y la Amistad, Las Tablas vivió un vibrante topón entre Calle Arriba y Calle Abajo, marcado por atuendos temáticos, carrozas adornadas y el entusiasmo de sus reinas en pleno culeco.

    Itzaly Pérez Garita

    Durante este sábado de Carnaval, Ana Isabel Carrizo Castillo se transformó en “Lady Valentine” en las redes oficiales de Calle Arriba de Las Tablas. En la publicación, se destacó el mensaje: “Entre sonrisas, flores y dulces detalles aparece Lady Valentine, símbolo de elegancia, alegría y amor propio, regalando momentos que iluminan el día.”

    La fecha festiva coincidió con la celebración de San Valentín, lo que reforzó la temática romántica durante el tradicional topón. La reina de Calle Arriba lució un vestido con diamantes en plateado, acompañados con plumas rojas. Además, de contar con una carroza decorada con rosas rojas, un gran oso que sostenía una caja al estilo de chocolates —pero rellena de rosas— y cupidos ubicado en ambos costados del carro. Las flores utilizadas fueron una combinación de elementos naturales y sintéticos.

    Durante su recorrido en el culeco, Ana Isabel Carrizo entonó varias de sus tonadas dirigidas a la tuna contraria, manteniendo la energía del desfile.

    Entre las figuras que acompañaron a Calle Arriba estuvo la creadora de contenido y piloto aviadora, Sasha Nikyta, quien desfiló en una carroza adornada con grandes peluches rosados, rosas rojas y un cupido. Ella lució un vestido plateado con pedrería, complementado con plumas grises y rosadas.

    Por su parte, la soberana de Calle Abajo, Astrid Carolina Sánchez Brandao, deslumbró con una puesta en escena basada en la leyenda tailandesa de Nagariya, la reina divina de los Naga, serpientes sagradas guardianas del equilibrio entre lo humano y lo eterno. Bajo el concepto “La Reina Naga y el Veneno del Amor Sagrado”, Calle Abajo presentó un relato que conecta el amor como fuerza espiritual capaz de romper o perpetuar la eternidad, según lo compartido en sus redes sociales.

    Su carroza, adornada con tonos azul, verde y destellos metálicos, evocaba las aguas del río Mekong y las profundidades donde habita este ser mítico. Una imponente cobra coronaba la estructura como símbolo del poder ancestral de los Naga. Acompañaron a la reina sus damas, Emilie Victoria Villarreal Collazos y Jenyfer Massiel Zelaya López, representadas como diosas guardianas de las aguas.

    Previo al topón, el maquillador oficial de la reina, Itziak Gómez, compartió en sus redes sociales el resultado final del maquillaje de Astrid, destacando los elementos inspirados en la iconografía mística de las serpientes sagradas.

    Itzaly Pérez Garita

    Creador de contendio multimedia


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • Ministerio Público busca a hombre vinculado a presunta apropiación de dinero para bien inmueble. Leer más
    • UP gradúa a 74 nuevos médicos: conozca los centros educativos de donde proceden. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más