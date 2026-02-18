Calle Abajo y Calle Arriba de Las Tablas cierran el Carnaval con fuertes ‘puyas’: ¿Quién ganó?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la tradicional quema de correas de bombitas y fuegos artificiales en el topón de este miércoles, se cerró el Carnaval de Las Tablas.

Tal como dicta la tradición, las reinas de Las Tablas se encontraron en el esperado topón y sus seguidores aprovecharon la madrugada de este miércoles 18 de febrero para desatar una lluvia de puyas, gritos y provocaciones de todo nivel y calibre.

Con comparaciones y burlas que incluían referencias a animales, olores y demostraciones superficiales de opulencia, ambas calles se lanzaron fuertes mensajes como parte de una tradición cultural que cada año culmina en una especie de pulso entre tunas, donde se mide quién invirtió más, quién organizó mejor su espectáculo y quién logró mayor impacto en la fiesta.

En ese cierre simbólico, Ana Isabel Carrizo Castillo, reina de Calle Arriba, y Astrid Carolina Sánchez Brandao, reina de Calle Abajo, salieron empolleradas, luciendo polleras de gala en una imponente exhibición de lujo y tradición.

Nadie durmió. Venían ataviadas desde el martes, Día de la Pollera, cuando las mujeres —incluidas las reinas de cada tuna y sus cortes— salen a las calles vistiendo polleras de gala, acompañadas de tunas, murgas y tamboritos al compás de la música folclórica.

Las tunas de cada reina lanzaron fuegos artificiales desde cada lado como parte de la competencia, en una quema que busca demostrar quién tuvo mayor capacidad de inversión.

Sin embargo, en redes sociales este despliegue suele verse como un gasto excesivo e innecesario, como reflejaban los comentarios en las publicaciones de cada calle.

El topón implica que ambas tunas se colocan frente a frente, separadas por un cordón de seguridad policial que forma un perímetro en la calle para evitar cualquier contacto físico. Incluso pasadas las 6:00 de la mañana, la rivalidad y el espectáculo continuaban en el parque.

¿Quién ganó? Cada tuna se proclamó vencedora indiscutible. Algunos destacaban la imponencia de los carros alegóricos, otros la belleza de los vestidos o la majestuosidad de las plumas. Otros se maravillaban con la cantidad de fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Las Tablas. Cada grupo aseguraba ser el mejor, según el lado del parque desde el que apoyaban. Lo que sí es un hecho: la tradición sigue imponiéndose.

Después de cuatro días de culecos, música, tamborito y alegría, miles de personas se quedaron en Las Tablas para el cierre este Miércoles de Ceniza.