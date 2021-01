Toque de queda será ahora desde las 9:00 p.m.; sigue la cuarentena los fines de semana

MEDIDAS DE CONTENCIÓN

Desde este jueves 14 de enero de 2021 se retornará hacia un proceso de “reapertura gradual y asimétrica”. Así lo informó, este martes 12 de enero de 2021, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Sucre anunció que el toque de queda, para Panamá y Panamá Oeste, será de 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. No obstante, habrá cuarentena total los fines de semana, a partir del 15 de enero, desde las 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

El titular de Salud dio a conocer también que se ha eliminado el control de horario de movilidad por cédula; solo será por género (lunes, miércoles y viernes saldrán las mujeres; martes y jueves, los hombres).

A partir del próximo jueves, el ministro Sucre anunció que, para todo el país, el toque de queda será desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.



En Panamá y Panamá Oeste, donde se concentra la mayor cantidad de casos de Covid-19, se dispuso también un horario escalonado de entrada y salida de los trabajadores, con la finalidad de evitar aglomeraciones en el transporte. Así las cosas, el horario para los obreros de la construcción sería a las 7:00 a.m.; empresas privadas (8:00 a.m.); servidores públicos (9:00 a.m.).

En esas dos provincias, las actividades que estarán permitidas −a partir de este jueves− son: el ejercicio al aire libre y deporte que no sean de contacto o grupales, el comercio al por menor (online y delivery) y al por mayor, exclusivamente para surtir y distribuir a los establecimientos comerciales.

También estarán permitidas las actividades relacionadas a la industria de la construcción, servicios administrativos, profesionales, técnicos, domésticos, servicios de limpieza, lavandería, lavamáticos y lugares de culto (con un máximo de 25 personas).

Según el ministro, se mantendrán los cercos sanitarios previamente establecidos y las prohibiciones de actividades que representen aglomeraciones en lugares públicos, comerciales, a fin de mitigar la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (el virus que provoca la Covid-19).

En los casos de reuniones de trabajo, solo se permitirá la participación de un máximo de 25 personas, siempre que cumplan con el distanciamiento, siempre que respeten el distanciamiento de dos metros y las demás normas de bioseguridad.

Por otro lado, en Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera se anunciaron nuevas medidas tendientes a disminuir los casos de Covid-19.

Para Coclé, Veraguas y Los Santos regirá una cuarentena total, sin jornada laboral ni movilidad, a partir del viernes 15 de enero, a las 9:00 p.m. hasta el lunes, a las 4:00 a.m. El comercio sigue abierto de lunes a viernes hasta las 7:30 p.m., cumpliendo con el toque de queda de las 9:00 p.m.

Mientras que en Herrera habrá una cuarentena sin jornada laboral, con restricción de movilidad por género. Es decir, lunes, miércoles y viernes, para mujeres; en tanto que los martes y jueves le corresponde a los hombres. En esa provincia, de lunes a viernes, solo estarán abiertos: supermercados, tiendas, abarroterías y farmacias, para la venta exclusiva de alimentos y medicinas. La cuarentena total (sin movilidad los fines de semana) será a partir del viernes 15 de enero, hasta las 4:00 a.m.

En la conferencia, el ministro de Salud indicó que estas medidas regirán según el comportamiento epidemiológico.

REAPERTURA GLOBAL

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, dijo que a partir del 1 de febrero podrá operar el comercio al por menor presencial, guardado el aforo correspondiente; las salas de belleza y barberías.

Según el titular del Mici, desde el 15 de febrero será el turno de los lava-autos, sastrerías, zapaterías, industrias creativas y culturales, restaurantes presenciales con uso obligatorio de mamparas acrílicas.

El 1 de marzo abrirán los gimnasios, salas de masajes, estéticas, spa, lotería e hipódromo. Mientras que, el 15 de marzo reabrirán las playas, balnearios, cines, casinos y juegos de azar.

Información en desarrollo…