Toques de queda continúan en regiones del país debido al aumento de casos de Covid-19

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó este martes 8 de junio, que continúa el toque de queda en las provincias de Veraguas y Chiriquí, ya que “no se han conseguido niveles confiables” de casos de la Covid-19.

En estas provincias la restricción de movilidad es de 10:00 p.m., a 4:00 a.m., de lunes a sábado y los domingo es día de cuarentena total y no se permite jornada laboral ni movilidad desde las 10:00 p.m., del sábado hasta las 4:00 a.m., del lunes.

Sucre dijo que el distrito de Santa Fe, en Veraguas, los casos del nuevo coronavirus aumentan por lo que no se descartan medidas restrictivas para evitar la propagación del virus que pone en riesgo a la provincia.

Sobre San Miguelito y Panamá, el funcionario dijo que el toque de queda se mantendrán durante dos semanas más, y luego se podrían tomar nuevas medidas dependiendo del comportamiento del virus. En estas regiones también está prohibida la movilidad en horario de 10:00 p.m., a 4:00 a.m., de lunes a domingo.

Agregó que en Herrera, Los Santos y Panamá Norte se mantiene un aumento constante de casos durante tres semanas continuas, y de mantenerse una semana más en aumento se tomarán medidas para disminuir la velocidad de replicación del virus en estas regiones.

Sanciones

El titular de Salud hizo un llamado a los dueños de establecimientos para que se respeten las normas de bioseguridad y se sigan los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del virus.

Aseguró que se seguirá sancionando a los que no cumplan con el aforo establecido, el uso de mascarilla dentro de los locales, y las medidas de higiene. Las sanciones pueden ir desde un llamado verbal hasta multa de 5 mil dólares.

Sucre dijo que según un informe de la región de salud de Veraguas, de enero a mayo pasado, se colocaron 39 sanciones en su mayoría a minisúper, fondas y abarroterías, por incumplir las medidas de bioseguridad.

En Los Santos se sancionaron a 129 personas naturales y 73 personas jurídicas.

Añadió que en la provincia de Herrera se sancionaron de marzo a mayo a 7 comercios. En uno de ellos a 15 personas que mantenían una actividad festiva en un gimnasio. También se multó a supermercados restaurantes y una distribuidora por incumplir medidas de bioseguridad.