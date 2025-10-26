Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán: efectos indirectos en Panamá

La tormenta tropical Melissa, que inicialmente fue dictaminada como huracán de categoría 1 durante la tarde de ayer sábado, rápidamente alcanzó la categoría 2 hacia las 7:30 p.m., según el Instituto de Meteorología y Hidrología de Panamá (Imhpa).

Actualmente, el fenómeno se ubica al sureste de Costa Rica y avanza lentamente a 5 kilómetros por hora en dirección oeste. Se prevé que, en las próximas horas, Melissa tome una ligera curva hacia el norte, impactando directamente a Jamaica.

Aunque el impacto directo de Melissa se espera en Jamaica, Panamá experimentará efectos indirectos. Estos incluyen la intensificación de los vientos del sur, que traerán consigo abundante humedad desde el litoral pacífico, favoreciendo periodos prolongados de lluvias intensas, tormentas significativas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

📣 Tormenta Tropical Melissa evoluciona a Huracán 🌪



Para más información visita https://t.co/74vkjvagDm pic.twitter.com/vrtc1SdY22 — IMHPA (@imhpapma) October 26, 2025

El Imhpa recomienda a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de tormentas y tomar precauciones debido a las lluvias y vientos fuertes que podrían afectar diversas áreas del país.