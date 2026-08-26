Tormentas: IMHPA emite aviso de vigilancia ante inminente llegada de nueva onda tropical

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se prevén fuertes aguaceros con actividad eléctrica en el Pacífico y el Caribe, mientras el fenómeno meteorológico avanza desde la frontera colombo-venezolana.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene un aviso de vigilancia en el país debido al desarrollo de tormentas fuertes sectorizadas.

Las autoridades vigilan de cerca la Onda Tropical #39, ubicada actualmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, cuya incursión en el territorio nacional se proyecta para la noche de este miércoles o la madrugada del jueves.

El reporte oficial, emitido por la meteoróloga Julissa Rivera, detalla que las condiciones inestables afectarán distintas regiones del país en las próximas horas, con variaciones significativas en la intensidad de las lluvias y la radiación.

Vigilancia por tormentas. IMHPA

Evolución del clima para este miércoles

Durante la mañana se han registrado chubascos aislados en el golfo de Panamá, Darién, Panamá, Panamá Oeste, Costa Abajo de Colón, Los Santos, sur de Veraguas, comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

Para la tarde el pronóstico advierte sobre un incremento de aguaceros dispersos, de moderados a fuertes.

Estos, según el IMHPA vendrán acompañados de actividad eléctrica en toda la vertiente del Pacífico, afectando principalmente a Darién, la región metropolitana, las provincias centrales y Chiriquí. El resto del país presentará lluvias aisladas.

Duranta le noche las tormentas se desplazarán hacia las zonas marítimas del Pacífico y Chiriquí, mientras que se esperan lluvias aisladas en Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, provincias centrales, Darién y Guna Yala.

Vista del cielo desde la Avenida 12 de Octubre. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Radiación, temperaturas y estado del mar

A pesar de las lluvias, los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles entre moderados y muy altos, por lo que se recomienda protección solar.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22°C y 25°C en la cordillera Central y entre los 28°C y 32°C en las tierras bajas del resto del país.

En el aspecto marítimo, las autoridades emitieron una condición de advertencia para el litoral Caribe debido al incremento del oleaje.

Por el contrario, las condiciones se mantienen favorables y bajo bandera verde para los navegantes en la costa del Pacífico. Las autoridades solicitan a la población civil y a las embarcaciones livianas extremar las medidas de precaución pertinentes.