Trabajadores de aseo mantienen paro en San Miguelito por falta de pago de indemnizaciones de Revisalud

Los trabajadores de aseo de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud) se mantienen en paralización de labores desde este martes 13 de enero, luego de que la concesionaria del servicio de recolección de desechos en San Miguelito —cuyo contrato vence el próximo 18 de enero— no respondiera oficialmente sobre el pago de sus indemnizaciones.

Jenny Carrión, secretaria de Defensa de la Unión de Trabajadores de Empresas de Servicios de Aseo y Limpieza (Untesal), señaló que este martes retomaron el paro de labores tras vencerse, al mediodía, el plazo otorgado a la empresa para cumplir con el pago de las indemnizaciones, sin que se realizara la consignación correspondiente, pese a la intervención del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) el lunes 12 de enero.

Los trabajadores de aseo de la empresa Revisalud, se mantiene en paro de labores por el pago de sus indemnizaciones. Cortesía

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, durante una inspección a la empresa ubicada en Milla 8, aseguró que la institución se mantendrá vigilante ante el vencimiento del contrato de la prestataria del servicio, con el objetivo de garantizar que no se vulneren los derechos laborales, incluso en el caso de que la empresa cese operaciones o decida abandonar el país. La funcionaria recalcó que los pagos a los trabajadores deben quedar debidamente resguardados en Panamá.

Al finalizar la inspección, la ministra reiteró a la empresa Revisalud que el plazo para subsanar las irregularidades señaladas vencía este martes 13 de enero, al mediodía, y advirtió que, de mantenerse el incumplimiento, se aplicarían las sanciones correspondientes conforme a la normativa laboral vigente.

Sin embargo, “el plazo se venció y Revisalud no cumplió”. Ante esta situación, “no saldrá ningún camión recolector ni trabajador hasta que se dé una respuesta concreta. El tiempo se venció y no llegó el dinero. Estamos nuevamente en pie de guerra”, afirmó Carrión.

Según la dirigente sindical, la deuda supera los 2 millones de dólares y corresponde a la liquidación de cerca de 250 trabajadores, muchos de ellos con más de 25 años de servicio, incluidos exempleados de la extinta Dimaud, cuyos trabajadores fueron absorbidos obligatoriamente por concesiones anteriores.

Carrión indicó que el pago debía realizarse este martes, luego de que la empresa alegara retrasos por días festivos en Colombia, país desde donde supuestamente se enviarían los fondos. No obstante, aseguró que la empresa no mantiene recursos en Panamá y que todos los ingresos son transferidos al extranjero.

La dirigente también denunció la ausencia de acercamientos por parte de las empresas que asumirán temporalmente el servicio de recolección durante los próximos seis meses, contratadas por el Municipio de San Miguelito. “No sabemos quiénes son, nadie nos ha contactado y no han considerado a los trabajadores actuales”, reclamó.

Asimismo, señaló que 12 trabajadores ganaron demandas por despido injustificado ante los tribunales, los cuales ordenaron su reintegro o el pago de salarios caídos, multas y prestaciones; fallos que —según indicó— tampoco han sido cumplidos por Revisalud.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que Revisalud envió un comunicado en el que indicó la suspensión de sus operaciones, a pesar de haber cobrado en diciembre, por adelantado, la tasa de aseo correspondiente hasta el 18 de enero. Esto, según la empresa, se debe a la orden del Mitradel de pagar las indemnizaciones a los trabajadores.

Hernández afirmó que Revisalud es responsable de pagar más de 1.5 millones de dólares en concepto de indemnizaciones por derechos adquiridos a los trabajadores de aseo. “La empresa tiene que cumplir con el pago a sus trabajadores; Revisalud es la única responsable de honrar estas obligaciones”, enfatizó.

La alcaldesa solicitó que se realicen todas las investigaciones correspondientes sobre este caso y que se establezcan las responsabilidades. “Necesitamos todo el apoyo del Ministerio de Trabajo para resolver este problema”, subrayó.

Hasta el momento, los trabajadores se mantienen concentrados en el sector de Milla 8, a la espera de que alguna autoridad se acerque para mediar en el conflicto. Advirtieron que las acciones de protesta continuarán mientras no se garantice el pago completo de las indemnizaciones y el respeto a sus derechos laborales.