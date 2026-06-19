Panamá, 19 de junio del 2026
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    Mantenimiento

    Trabajos de limpieza en estación de Betania no afectarán el suministro de agua, informa el Idaan

    La entidad dará mantenimiento a un tanque de succión de la estación de bombeo de agua potable de Betania, que tenía más de cuatro años sin ser saneado.

    Yaritza Mojica
    Trabajos de limpieza en estación de Betania no afectarán el suministro de agua, informa el Idaan
    Tanque de reserva de agua del Idaan. Foto ilustrativa

    Este viernes 19 de junio, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realizará el vaciado de un tanque de succión de la estación de bombeo de agua potable de Betania, en el distrito capital, como parte de los trabajos de mantenimiento, limpieza y desinfección de la instalación.

    Según la entidad, el tanque contenía agua estancada desde hace aproximadamente cuatro años, período durante el cual no había sido sometido a labores de saneamiento, por lo que será vaciado para permitir su limpieza y desinfección.

    El proceso se desarrollará a partir de las 8:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de una hora. Durante estos trabajos, el Idaan explicó que el contenido del tanque será conducido hacia los desagües pluviales existentes en el área.

    La entidad aclaró a los residentes de Betania que estas labores no provocarán interrupciones en el suministro de agua potable.

    Asimismo, la institución advirtió que el agua que será descargada no es apta para el consumo humano, por lo que pidió a la población evitar su consumo o cualquier otro uso.

    Según el Idaan, estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento preventivo destinado a optimizar el funcionamiento de la estación de bombeo y garantizar la calidad del servicio de agua potable en el sector.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad