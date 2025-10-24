Trabajos de mantenimiento en el puente de las Américas se extenderán hasta el viernes 31 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los trabajos nocturnos de rehabilitación en la capa de rodadura del puente de las Américas llevan un avance físico global de 85 %, y se tiene previsto que se extiendan hasta el próximo viernes 31 de octubre.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que las labores se llevan a cabo de forma continua, en horario de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., con el objetivo de reparar los tramos que presentan deterioro sin afectar el tráfico diurno por este puente que conecta las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

El MOP señaló que los trabajos que se iniciaron el pasado 20 de octubre se concentraron recientemente en el sector cercano al acceso del puente, en sentido Panamá Oeste–Ciudad de Panamá, donde se realiza la rehabilitación de la superficie de rodadura.

De igual forma, se recordó que los trabajos incluyen la inspección y evaluación de la superficie de rodadura, así como la reparación de las zonas con daños en la calzada.

El MOP detalló que, debido a la complejidad de la obra y el alto flujo vehicular del área, se mantiene personal de seguridad laboral para garantizar la integridad de los trabajadores y reforzar las medidas de señalización y advertencia vial.

Se recomienda a los conductores respetar la señalización temporal instalada y mantener una velocidad máxima de 40 km/h, en los tramos intervenidos.