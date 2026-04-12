Trabajos de saneamiento avanzan en zona crítica junto a la Línea 1 del Metro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los trabajos del colector del río Matasnillo pasarán en una zona sensible por su cercanía con el túnel de la Línea 1 del Metro, específicamente cerca a la Fernández de Córdoba, donde se construye uno de los pozos de entrada y salida para la micro tunelación.

A varios metros bajo tierra avanzan las obras de construcción del colector principal del río Matasnillo en el sector de Fernández de Córdoba, donde actualmente se ejecutan trabajos en proximidad con la Línea 1 del Metro de Panamá.

Las labores se desarrollan cerca de la estación Fernández de Córdoba, una de las estaciones subterráneas del Metro, por lo que han requerido estrictos controles técnicos para evitar afectaciones a la infraestructura existente.

Paulette Vicente, administradora de proyectos en el Programa de Saneamiento de la Bahía, explicó que, debido a la cercanía con la servidumbre ferroviaria, fue necesario obtener la no objeción del Metro de Panamá antes de iniciar las intervenciones en esta zona. Como parte de las medidas de seguridad, se mantiene una distancia controlada durante los trabajos, lo que garantiza que no se comprometa la estabilidad del sistema.

El proyecto contempla el cruce de tuberías por encima del túnel del metro, una maniobra que exige alta precisión técnica. Para ello, el Metro de Panamá cuenta con acceso permanente a un sistema de monitoreo 24/7, que permite supervisar en tiempo real posibles desviaciones o riesgos durante la ejecución de las obras.

Vicente informó que una fase importante de instalación ya fue completada en este punto; sin embargo, aún queda pendiente un tramo adicional en las cercanías del Súper 99, también en Fernández de Córdoba.

Según el cronograma del proyecto, los trabajos restantes en esta área están programados para iniciar entre mayo y junio, como parte de la continuidad de las intervenciones para mejorar el sistema de saneamiento en la ciudad.

Otras de las estaciones del Metro donde se están desarrollando trabajos de tunelación de pozos es El Ingenio y cerca de la 12 de Octubre, así como la Fernández de Córdoba.

Pozo #35 en la Calle Castilla de Oro cerca de la estación del Metro de la 12 de Octubre. Proyecto Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo del Programa Saneamiento de Panamá. 25 de marzo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Avance de obras de microtunelación

El proyecto de saneamiento del río Matasnillo registra un avance global del 52% y contempla la construcción de 37 pozos, de los cuales 23 se mantienen activos.

Pozo #23 en Vista Hermosa, Vía Fernandez de Cordoba frented a la estación del Metro El Ingenio. Proyecto Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo del Programa Saneamiento de Panamá. 25 de marzo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Según los responsables de la obra, varios de estos ya han completado la fase de microtunelación y presentan avances cercanos al 96%, mientras avanzan hacia su adecuación como cámaras de inspección para operación y mantenimiento.

De acuerdo con Vicente, los trabajos incluyen excavación, instalación de tuberías subterráneas mediante microtunelación, adecuación de estructuras internas, colocación de tapas y, finalmente, la restitución del pavimento para reabrir las vías afectadas.

En paralelo, se desarrollan interconexiones con sistemas existentes en sectores como Pueblo Nuevo, lo que ha impedido el cierre de algunos pozos hasta completar estas conexiones. Además, se ejecutan pozos de menor diámetro para reducir el impacto en el tráfico.

En la intersección de la vía 12 de Octubre, frente a la estación de Policía de Pueblo Nuevo se realiza la construcción de uno de los pozos donde deberá pasar la tuneladora. Foto LP

El proyecto contempla una red de aproximadamente 8 kilómetros, incluidos 6 kilómetros de colector principal, con tuberías que alcanzan hasta 1.5 metros de diámetro.

Las autoridades indicaron que los trabajos de tunelación se realizan de forma continua, las 24 horas del día, y requieren al menos tres pozos en simultáneo para la instalación de las tuberías.

Otro de los puntos importantes de construcción se concentra en el pozo 1A, ubicado en el Colegio José Ramón Cantera, uno de los puntos clave para la conexión final con el sistema existente. Este pozo, de 16 metros de profundidad —equivalente a un edificio de entre tres y cuatro pisos—, funcionará como punto de entrada de la tuneladora.

En el Colegio José Remón Cantera se ubica el pozo 1A del proyecto del Colector principal del Río Matasnillo, uno de los más profundos a 16 metro bajo tierra, por donde próximamente excavará la tuneladora. Foto: LP/ Elysée Fernández

Próximo cuatrimestre iniciará cierre de pozos

Según estimaciones del Programa de Saneamiento de la Bahía, encargado del proyecto del río Matasnillo, se prevé iniciar el cierre de los primeros pozos en el área de Miraflores durante el próximo cuatrimestre, como parte de su fase de ejecución.

Entre los puntos que verán alivio en el tráfico se encuentran sectores cercanos a Miraflores, Los Libertadores y la calle 80B Oeste, próxima a la iglesia San Antonio de Padua, donde hay pozos que están próximos a concluir las labores externas, lo que permitirá liberar la vía, aunque los trabajos continuarán a nivel subterráneo.

“Vamos a ir cerrando los pozos progresivamente y restituyendo el pavimento para dar apertura a las vías. Es un proceso escalonado por la complejidad del sistema”, explicó la funcionaria.

No obstante, en zonas donde aún se requieren interconexiones con el sistema existente —como en Pueblo Nuevo—, los cierres podrían mantenerse por más tiempo.

En cuanto al impacto vial, se mantienen cierres parciales y totales en distintas vías, los cuales son gestionados en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía de Tránsito, con ajustes según el flujo vehicular en cada zona.

El proyecto, con una inversión de 71 millones de dólares, es ejecutado por el Consorcio BRD Matasnillo y supervisado por el Consorcio Nippon Koei-LAC. Su culminación está prevista para diciembre de 2026.

La iniciativa forma parte del Programa de Saneamiento de Panamá y busca eliminar las descargas de aguas residuales al río Matasnillo, con el objetivo de mejorar su condición ambiental y contribuir a una ciudad más sostenible.