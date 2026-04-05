Trabajos en la Panamericana continuarán desde este 6 de abril con cierres parciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, a partir de este lunes 6 de abril, continuarán los trabajos en la vía Panamericana como parte del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, lo que implicará cierres parciales en la provincia de Panamá Oeste.

Se trata del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas – tramo Carretera Panamericana El Espino–Sajalices y Variante Campana”, una obra vial de 19 kilómetros.

Las labores se extenderán desde este lunes 6 de abril hasta el 5 de mayo de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, e incluyen limpieza de isletas centrales, instalación de sistemas de drenaje con tuberías de hormigón y evaluaciones técnicas en distintos puntos del tramo intervenido.

Según el MOP, los trabajos se desarrollarán en la vía Panamericana, específicamente entre El Nazareno, El Espino y Sajalices, abarcando aproximadamente desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 19.

Durante este periodo, se mantendrá habilitado un carril por sentido de circulación para garantizar el tránsito vehicular.

La entidad indicó que el área contará con señalización preventiva y la presencia de personal de seguridad vial, por lo que pidió a los conductores respetar las indicaciones y extremar las medidas de precaución para evitar incidentes.

Este proyecto contempla una inversión superior a los $228 millones e incluye la ampliación de carriles de cuatro a seis, la colocación de asfalto modificado, la reubicación de servicios públicos y la ampliación de los sistemas de drenaje.

Además, abarca la extensión de puentes existentes, la construcción de retornos a nivel y a desnivel, la construcción de dos intercambiadores en la Variante Campana, la rehabilitación de puentes peatonales y la adquisición de servidumbres viales.

El MOP informó que estas labores forman parte de las mejoras a la infraestructura vial en este importante corredor hacia el interior del país.