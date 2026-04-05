Panamá, 06 de abril del 2026

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    Proyecto de ampliación

    Trabajos en la Panamericana continuarán desde este 6 de abril con cierres parciales

    Yaritza Mojica
    Trabajos en la Panamericana continuarán desde este 6 de abril con cierres parciales
    La obra contempla una extensión aproximada de 20 kilómetros de carretera. Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, a partir de este lunes 6 de abril, continuarán los trabajos en la vía Panamericana como parte del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, lo que implicará cierres parciales en la provincia de Panamá Oeste.

    +info

    Comienza ampliación del Corredor de las Playas 19 kilómetros y seis carrilesCorredor de las Playas: el lunes 16 de marzo inician los trabajos en la Panamericana

    Se trata del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas – tramo Carretera Panamericana El Espino–Sajalices y Variante Campana”, una obra vial de 19 kilómetros.

    Las labores se extenderán desde este lunes 6 de abril hasta el 5 de mayo de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, e incluyen limpieza de isletas centrales, instalación de sistemas de drenaje con tuberías de hormigón y evaluaciones técnicas en distintos puntos del tramo intervenido.

    Según el MOP, los trabajos se desarrollarán en la vía Panamericana, específicamente entre El Nazareno, El Espino y Sajalices, abarcando aproximadamente desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 19.

    Trabajos en la Panamericana continuarán desde este 6 de abril con cierres parciales

    Durante este periodo, se mantendrá habilitado un carril por sentido de circulación para garantizar el tránsito vehicular.

    La entidad indicó que el área contará con señalización preventiva y la presencia de personal de seguridad vial, por lo que pidió a los conductores respetar las indicaciones y extremar las medidas de precaución para evitar incidentes.

    Este proyecto contempla una inversión superior a los $228 millones e incluye la ampliación de carriles de cuatro a seis, la colocación de asfalto modificado, la reubicación de servicios públicos y la ampliación de los sistemas de drenaje.

    Además, abarca la extensión de puentes existentes, la construcción de retornos a nivel y a desnivel, la construcción de dos intercambiadores en la Variante Campana, la rehabilitación de puentes peatonales y la adquisición de servidumbres viales.

    El MOP informó que estas labores forman parte de las mejoras a la infraestructura vial en este importante corredor hacia el interior del país.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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