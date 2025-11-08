Trabajos en la vía Centenario: el Idaan instala tuberías de agua para beneficiar a Kuna Nega

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inició los trabajos de instalación de tuberías de conducción en el área de servidumbre del lado derecho de la vía Centenario, en dirección hacia la ciudad de Panamá, frente al estadio nacional Rod Carew.

Según el Idaan, estas labores forman parte del proyecto de construcción del acueducto que dotará de agua potable a la comunidad de Kuna Nega, en el corregimiento de Ancón. Los trabajos comenzaron el 6 de noviembre de 2025 y se estima que se prolonguen por cerca de cuatro semanas.

Jairo Sandoval, director de Proyectos Especiales del Idaan, informó que se trata de la instalación de una tubería de conducción de 16 pulgadas en un tramo de aproximadamente un kilómetro, desde el tanque del Idaan hasta el sector de Kuna Nega.

Las labores se ejecutarán entre las 9:30 a.m. y las 3:00 p.m., horario escogido para evitar afectaciones durante el tráfico matutino en esta vía altamente concurrida.

Sandoval indicó que los trabajos se desarrollarán completamente dentro de la servidumbre, por lo que no se prevén afectaciones al flujo vehicular. “El ancho de la servidumbre varía a lo largo del tramo, pero todo está planificado para que las excavaciones y maniobras se realicen fuera de la calzada. La expectativa es no generar ningún impacto en la circulación”, explicó.

Durante este periodo, la institución solicita a los conductores y usuarios de la Vía Centenario reducir la velocidad y respetar la señalización vial instalada en el área de trabajo.

En el lugar se mantiene personal de apoyo, como la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores que utilizan esta vía.

Este proyecto, denominado “Estudios, Diseño y Construcción de las Obras para la Conducción y Distribución de Agua Potable a la Comunidad de Kuna Nega”, busca fortalecer la red de distribución y garantizar un suministro de agua más estable y seguro para más de 10 mil residentes del sector.