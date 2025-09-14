Panamá, 14 de septiembre del 2025

    Trabajos en planta de Miraflores afectarán suministro de agua este domingo 14 de septiembre

    Planta potabiizadora de Miraflores.

    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este domingo 14 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., realizará trabajos de mantenimiento en el sistema de agua potable de la planta de Miraflores.

    Obras en Clayton dejan sin agua a la comunidad: residentes responsabilizan a autoridades

    Durante la jornada, el suministro será suspendido en las comunidades de El Tucán, Punta Pacífica y San Juan de Arraiján.

    En tanto, los sectores de Calidonia, Perejil, Ancón, Curundú, Balboa, Amador, El Chorrillo, Santa Ana y San Felipe experimentarán baja presión, según detalló el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

    La entidad destacó que el servicio se mantendrá con normalidad en Gamboa, Paraíso, Clayton, Cárdenas, Albrook, así como en las esclusas de Pedro Miguel, Miraflores y Cocolí.

    Una vez finalizados los trabajos, el restablecimiento del suministro se dará de manera progresiva en las áreas afectadas.

    Getzalette Reyes

