Tráfico colapsó por obras, lluvias y accidentes en principales vías capitalinas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El caos vehicular que se registró la tarde y noche del 22 de octubre, y que afectó las principales arterias de la ciudad de Panamá —como la Calle 50, Avenida Balboa, la cinta costera, el puente de Las Américas, entre otras—, se debió a una serie de eventos que coincidieron, entre ellos las lluvias, diversos accidentes menores de tránsito y un marcado desorden vial.

Tanto conductores como pasajeros del transporte público experimentaron un gran congestionamiento que se inició casi a las 4:00 p.m., justo cuando los trabajadores salían de sus jornadas laborales, en medio de las lluvias propias de la temporada.

El caos vehicular paralizó gran parte de la ciudad de Panamá. Los conductores permanecieron durante horas en sus vehículos, mientras que muchos pasajeros de los metrobuses optaron por bajarse de las unidades y continuar a pie para avanzar hacia sus destinos.

El director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez, señaló que, aunque Panamá es un país moderno, su estructura vial está sobrepasada por el volumen de vehículos.

“Lo que ocurrió ayer [miércoles] fue un hecho en el que se conjugaron múltiples factores, como las lluvias, las vías intervenidas y una serie de accidentes viales”, explicó el director de la ATTT.

Uno de los factores que agravaron el tráfico pesado fueron los trabajos viales que se realizan en la Avenida Balboa, los cuales se desarrollan desde hace varias semanas. En este punto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta un proyecto de mejoras viales en la ciudad de Panamá, además de la construcción de un colector de descarga en la Cinta Costera 1.

Con respecto a los accidentes viales, Henríquez también hizo un llamado a los conductores para que, en casos de accidentes menores, apliquen lo dispuesto en la Ley 21 del 28 de mayo de 2010, que establece medidas sobre accidentes de tránsito leves en la vía pública y permite acuerdos amistosos.

“Cuando ocurren accidentes menores sin lesionados, los conductores deben retirar los vehículos de la vía y esperar la llegada de la Policía Nacional. Sin embargo, muchas personas permanecen en el sitio, entorpeciendo la circulación vehicular”, explicó el funcionario.

Todos estos factores, sumados a la salida masiva de personas de sus trabajos, provocaron la saturación de las vías.

Ante esta situación, la Policía de Tránsito y la ATTT decidieron apagar los semáforos de la Calle 50 para que los agentes pudieran intervenir y ayudar a agilizar la circulación, hasta las diferentes arterias.

El congestionamiento vehicular se mantuvo hasta pasada las 8:00 de la noche, cuando a través del Sistema de Cámaras de Monitoreo de Tránsito se observó que el flujo comenzaba a normalizarse.