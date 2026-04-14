Lluvias dejan tragedia y destrucción: casi 3 mil familias afectadas y un menor fallecido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las intensas lluvias que azotan varias regiones de Panamá ya dejan un saldo crítico, con cerca de 3 mil familias afectadas, comunidades incomunicadas y la muerte de un adolescente (de entre 15 y 16 años), en medio de inundaciones y crecidas de ríos que mantienen en alerta a las autoridades.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que las emergencias se concentran en la comarca Ngäbe Buglé, la provincia de Bocas del Toro y el norte de Veraguas, donde al menos seis distritos han resultado afectados por el desbordamiento de ríos.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia, el fenómeno fue provocado por un sistema de baja presión en interacción con un eje de vaguada, lo que generó lluvias intensas y condiciones de inestabilidad atmosférica en amplias zonas del país.

El balance preliminar indica que unas 2,954 familias han sufrido afectaciones, principalmente por daños en cultivos, pérdida de animales, deterioro de viviendas, acueductos rurales y vías de acceso. También se reporta el fallecimiento de un menor en la comunidad de Guoroni, distrito de Kankintú, quien fue arrastrado por la crecida repentina de un río. La recuperación del cuerpo fue realizada por residentes del sector.

Unas 3 mil familias afectadas, comunidades incomunicadas y la muerte de un menor de 16 años, en medio de inundaciones y crecidas de ríos en la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y el norte de Veraguas. Cortesía

Comunidades como Pumona, Nueva Esperanza, Samboa, Bisira, Kankintú, Kusapín, Chucará y sectores de Changuinola enfrentan el impacto directo de las inundaciones, mientras que en Veraguas, áreas como Calovébora, Río Luis y Belén reportan deslizamientos de tierra y daños en infraestructura.

La situación se agrava por el deterioro de puentes colgantes, varios de los cuales han sido afectados por la crecida de los ríos, dejando a poblaciones prácticamente incomunicadas.

Sinaproc reporta diversas afectaciones ocasionadas por el desbordamiento de ríos en la comarca Ngäbe Buglé, la provincia de Bocas del Toro y el norte de Veraguas. Cortesía

Clases suspendidas y daños en servicios

Tras las fuertes lluvias en estas regiones, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que todos los centros educativos de la costa norte de Veraguas permanecen cerrados, mientras continúan las evaluaciones en la comarca Ngäbe Buglé.

En Bocas del Toro, al menos 13 centros educativos han suspendido clases de forma preventiva.

Unas 3 mil familias afectadas, comunidades incomunicadas y la muerte de un menor de 16 años, en medio de inundaciones y crecidas de ríos en la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y el norte de Veraguas. Cortesía

Además, en comunidades como Chucará se reporta la pérdida total de insumos médicos en el puesto de salud, lo que complica aún más la atención de la población.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades han activado operativos de asistencia humanitaria. Con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, se han realizado traslados aéreos de alimentos, agua potable y kits de cocina hacia zonas de difícil acceso.

Brindan asistencia a las personas afectadas por las fuertes lluvias en la comarca Ngäbe Buglé. Cortesía

Equipos técnicos continúan evaluando los daños, mientras se ejecutan labores de despeje de vías y se mantiene la coordinación con entidades como el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Aunque el informe destaca que cerca del 90% de las viviendas tipo tambo (elevadas sobre el suelo) han resistido las inundaciones, las autoridades advierten que la situación sigue siendo crítica y llaman a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales.