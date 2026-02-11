Tramo de la vía en La Cabima, en Panamá norte, presenta riesgo de colapso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La vía que conecta el sector de La Cabima, corregimiento de Alcalde Díaz, con varios residenciales y comunidades en Caimitillo está propensa a colapsar. Así lo han advertido residentes de varias barriadas de la zona ante las autoridades locales y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Se trata de la principal vía, altamente transitada y por donde pasan camiones de empresas industriales, que además conduce a áreas como Calzada Larga, San Lorenzo, Colinas de las Cumbres, Cumbre Azul y el nuevo Mercado de Alcalde Díaz del Municipio de Panamá, en el área de Panamá Norte.

El tramo afectado está en la entrada del Sector B, el cual presenta rajaduras en la carpeta asfáltica y erosión del terreno. Además, hay varias fugas de agua.

La vía que conecta el sector de La Cabima. Tomada de la cuenta @norte_noticiaspa

La Junta Comunal de Alcalde Díaz informó que recientemente presentó el caso ante el Ministerio de Obras Públicas. “Es importante recordar que la ejecución de los trabajos le corresponde al MOP”, indicó.

El diputado independiente Neftalí Zamora aseguró que envió estas inquietudes al ministerio. “La verdad es preocupante el estado de esa calle”.

A finales de 2025, el MOP adjudicó el proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las calles de Panamá norte. El Consorcio Panamá Norte, integrado por Concreto Asfáltico Nacional, S.A. y Conansa, resultó ganador de la licitación tras presentar la mejor oferta económica, por un monto de 9.3 millones de dólares.

Entre las responsabilidades del consorcio adjudicatario está la rehabilitación de varias calles en los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres y Alcalde Díaz.