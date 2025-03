Transportistas exigen regulación de plataformas digitales y eliminación de la piratería

Transportistas de diversas organizaciones del país se han unido para solicitar a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que detenga y regule las plataformas de movilidad digitales, así como la eliminación de la piratería.

Según los transportistas, se ha solicitado a los responsables de la ATTT la revisión de la Ley 14 de mayo de 1993, “por la cual se regula el transporte terrestre público de pasajeros”, además de que se les otorgue participación en la junta directiva de la ATTT.

Los transportistas anunciaron que recorrerán todo el país buscando apoyo. El movimiento comenzó con una protesta frente a la ATTT este jueves 13 de marzo, en la que participaron agrupaciones de las provincias de Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste.

Estas expresaron su descontento por la proliferación de vehículos que operan bajo plataformas digitales, lo que consideran una competencia desleal. Además, solicitan conocer la intención real del Gobierno respecto a las reformas al Decreto Ejecutivo 331 de octubre de 2017, que regula las plataformas tecnológicas de transporte.

Jorge Dimas, de la Alianza Nacional del Transporte, manifestó que no tienen nada en contra de las plataformas digitales de transporte, pero que no permitirán que personas extranjeras manejen. “La ley es clara: no pueden manejar extranjeros; si va a brindar un servicio, debe ser panameño”, afirmó.

En cuanto a la piratería, denunció que las personas que se dedican a esta actividad de forma ilegal ya no respetan, ya que se estacionan frente a las mismas piqueras de taxis, esto es una forma de competencia desleal. Agregó que los dueños de vehículos deben pagar impuestos, permisos y las placas para poder operar.

Entre los grupos de transportistas que apoyan el movimiento se encuentran la Cámara de Transporte de Panamá Oeste, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte (Fecotrans), la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), Conacotrac, la Cámara Provincial de Panamá Oeste y la Central Panameña de Trabajadores del Transporte (CPTT).

En octubre del año pasado, el director de la ATTT, Jorge Luis Ábrego, solicitó una actualización de la lista con el objetivo de fiscalizar qué personas prestan este servicio desde las plataformas de transporte digital, como es el caso de inDrive en Panamá y otras, que deberán cumplir con lo establecido en el Decreto 331.

Además, desde el 28 de octubre de 2024, ningún vehículo de la plataforma inDrive podrá estar rotulado; de detectarse, será sancionado por las autoridades de tránsito.

En Panamá, existen aproximadamente 20,000 conductores de plataformas digitales de transporte de pasajeros que buscan ser regulados por la ATTT.