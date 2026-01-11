Tras 15 años sin actualización, Meduca implementará nuevo currículo nacional este año lectivo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un rediseño del currículo a nivel nacional comenzará a implementarse en el año lectivo 2026, tras 15 años sin que se realizara una actualización educativa de esta magnitud. El Ministerio de Educación (Meduca) señaló que este rediseño abarcará desde el nivel preescolar hasta la educación media, impactando a más de 800 mil estudiantes.

El currículo educativo presentaba un rezago significativo, ya que la última actualización en la educación básica general se realizó en 1995 y solo fue modificada parcialmente en 2012.

Según el Meduca, el rediseño curricular constituye una estrategia fundamental para renovar el sistema educativo, haciéndolo más pertinente y efectivo frente a un mundo en constante cambio.

Isis Núñez, directora nacional de Currículo y Tecnología Educativa del Meduca, explicó que el proceso inició en 2025 con un diagnóstico integral de las necesidades del sistema educativo, tomando como base los resultados de pruebas nacionales e internacionales, como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) y ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), así como los niveles de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en lectura, escritura y matemáticas.

Estudiantes de la escuela Estado de Israel en San Miguelito aplica las pruebas ERCE 2025 con docentes y universitarios capacitados. Yaritza Mojica

¿Qué cambios incluye el rediseño curricular?

El Equipo Nacional de Innovación y Actualización Curricular, integrado por docentes de todos los niveles educativos, junto con representantes de la sociedad civil, universidades, el sector productivo, padres de familia y estudiantes, trabajó durante 2025 en la revisión y actualización de 276 asignaturas correspondientes a la educación básica y a todos los bachilleratos de la educación media.

Entre los principales cambios curriculares destaca la incorporación de dos nuevas competencias transversales: la competencia socioemocional y la competencia de emprendimiento, con lo cual el currículo nacional pasa de ocho a diez competencias.

Con los nuevos anexos, las competencias quedarán establecidas de la siguiente manera: Comunicación Lingüística, Matemática, Digital, Científica y Tecnológica, Personal y Social (aprender a aprender), Ciudadana, Conciencia y Expresión Cultural, Socioemocional y Emprendimiento.

Según las autoridades, en el caso de Emprendimiento, será orientada a que los estudiantes desarrollen ideas y proyectos productivos, especialmente en los últimos años del bachillerato (décimo, undécimo y duodécimo grado)

En cuanto a Competencia socioemocional, será enfocada en el manejo de emociones, la orientación vocacional y la convivencia escolar.

Durante el año lectivo 2025 más de 800 mil estudiantes fueron matriculados. Foto LP Isaac Ortega

Según Núñez, estas competencias se aplicarán en todos los niveles educativos y buscan fortalecer habilidades como la resolución de conflictos, la formación en valores, la autonomía, la creatividad y la capacidad de emprender proyectos productivos.

Otro de los cambios relevantes es la integración de la tecnología y la inteligencia artificial en los programas de estudio, así como el fortalecimiento de metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y los proyectos interdisciplinarios, que permitirán reducir la fragmentación de las asignaturas y promover una formación más integral.

En el nivel de preescolar, Núñez destacó que el rediseño incluye la incorporación formal de la educación física desde las edades tempranas, con énfasis en el desarrollo de la motricidad gruesa, un componente que antes no estaba contemplado en el currículo oficial.

Asimismo, los contenidos curriculares fueron actualizados para incluir temas como el cuidado del ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en asignaturas del área científica, además de reforzar el enfoque en la solución de problemas y el pensamiento crítico.

Núñez aclaró que el rediseño curricular busca actualizar los programas de estudio sin eliminar asignaturas.

Capacitación docente obligatoria

La directora nacional de Currículo y Tecnología Educativa explicó que, como parte del proceso de implementación, el Meduca capacitará primero a los directores de los centros educativos, del 19 al 23 de enero, y posteriormente a los docentes, del 2 al 13 de febrero, mediante jornadas presenciales a nivel nacional.

Estas capacitaciones abordarán la implementación del nuevo currículo, la transversalidad de las competencias, el uso de la inteligencia artificial en la planificación didáctica y la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Según Núñez, ya se han inscrito cerca de 20 mil docentes en el portal educativo del ministerio, y el objetivo es capacitar a más de 50 mil educadores del sistema oficial en las 16 regiones educativas del país.

El nuevo currículo comenzará a aplicarse a partir de marzo de 2026 y será publicado oficialmente en el portal del Meduca. La funcionaria destacó que este rediseño busca garantizar una formación integral, pertinente y actualizada, que prepare a los estudiantes para una inserción exitosa en el mundo laboral y en la sociedad actual.

Rediseño curricular debe responder a una visión país

Antonio Castillo, especialista en educación y excoordinador del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), sostuvo que la incorporación de nuevas competencias en el rediseño curricular solo será pertinente si parte de un análisis profundo y crítico del currículo vigente y responde a las necesidades reales de los estudiantes, del entorno escolar y de la sociedad panameña.

El experto explicó que todo proceso de actualización curricular debe identificar brechas, contenidos obsoletos y desconexiones con la realidad territorial y nacional, además de garantizar una participación democrática y representativa de los distintos actores educativos, con el fin de legitimar los cambios y asegurar su pertinencia cultural y social.

Estudiantes, padres de familia y docentes del Centro Educativo Básico General Nele Kantule salieron a protestar, exigiendo ayuda a las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca),por el mal estado de la escuela. Cortesía

Castillo subrayó que el rediseño curricular debe alinearse con una visión país clara, orientada a promover cohesión social, sostenibilidad, equidad y desarrollo económico y cultural. En ese marco, las competencias de aprendizaje deben integrar no solo saberes académicos, sino también habilidades socioemocionales, pensamiento crítico y una adecuada contextualización cultural, acorde con los desafíos actuales.

En cuanto a la capacitación docente propuesta por el Meduca, advirtió que limitarla al período de verano podría resultar insuficiente si no se acompaña de recursos adecuados, materiales pertinentes y estructuras de apoyo permanentes que garanticen una implementación efectiva del nuevo currículo.

Asimismo, señaló la necesidad de contar con sistemas de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real de los cambios, recoger evidencias y realizar ajustes progresivos, evitando reformas rígidas desconectadas de la práctica educativa. Sin estos mecanismos, existe el riesgo de que la capacitación se reduzca a un simple traslado de información.

Finalmente, Castillo enfatizó que un rediseño curricular efectivo debe articularse con políticas públicas coherentes, contar con financiamiento y respaldo institucional sostenido, y ser flexible ante la diversidad de contextos escolares. Advirtió que estos procesos suelen fracasar cuando se limitan a cambios técnicos, sin transformar las prácticas pedagógicas ni fortalecer el rol del docente como líder educativo.