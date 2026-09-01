Tras años cerrado, el Museo Reina Torres de Araúz apunta a reabrir en 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El museo, cerrado desde 2013, registra un 67% de avance en su restauración. La nueva proyección de MiCultura sitúa la reapertura entre finales de febrero y principios de marzo de 2027.

El Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Marta) ya no reabriría en diciembre de 2026, como había anunciado la ministra de Cultura, María Eugenia ‘Maruja’ Herrera, en marzo pasado. Ahora, la reapertura está prevista para finales de febrero o principios de marzo de 2027, fecha anunciada este lunes 31 de agosto.

Herrera dio a conocer la nueva fecha durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de Cultura (MiCultura) para la vigencia fiscal 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Según explicó, las obras de restauración registran un 67% de avance.

El museo permanece cerrado desde 2013. Los trabajos de restauración comenzaron en 2020, con un contrato original de $14.7 millones. Sin embargo, las obras estuvieron paralizadas desde marzo de 2023 hasta abril de 2025 y fueron reanudadas luego de la cesión del contrato. Actualmente, el proyecto contempla una inversión estatal de $19.4 millones.

Para 2027, MiCultura solicitó un presupuesto de $157,606,929, de los cuales $64,447,469 (40.89%) corresponden a funcionamiento y $93,159,460 (59.11%) a inversión.

La cifra solicitada representa unos $3 millones más que el presupuesto modificado de la institución al 25 de agosto de 2026, que era de $154,566,996. El aumento equivale a aproximadamente 2%.

La propuesta de inversión contempla una cartera de 65 proyectos de infraestructura cultural y preservación del patrimonio en distintas regiones del país.

Entre las iniciativas figuran la construcción del Museo de la Pollera, en Los Santos; la rehabilitación de bibliotecas; la ampliación del programa Latidos del Barrio; la recuperación de la Plaza de Francia y la restauración del Marta.

También se incluyen proyectos para recuperar las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo.

Panamá concentra la mayor cantidad de proyectos, con 19 iniciativas, seguida de Coclé, con 11; Colón, con 8; y Chiriquí, con 7. Las demás están distribuidas en otras provincias.

Durante la sustentación, Herrera explicó que parte de los servicios profesionales del ministerio corresponde a instructores y docentes de programas de formación artística y cultural. La institución busca avanzar hacia contrataciones permanentes mediante concursos para garantizar la continuidad de estas actividades.

La ministra reconoció además que existen proyectos con atrasos administrativos y obras patrimoniales paralizadas durante años. Entre los proyectos mencionados estuvo el Museo Reina Torres de Araúz, aunque Herrera no ofreció mayores detalles sobre las causas de los retrasos.