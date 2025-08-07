Tras años de deterioro, MOP anuncia licitación para reparar puentes vehiculares por $11 millones

Exclusivo Suscriptores

En la ciudad de Panamá, varios puentes vehiculares están deteriorados por el paso de los años sin recibir mantenimiento. Estas estructuras, instaladas entre 1999 y 2000, presentan un avanzado deterioro en la carpeta de rodadura, ausencia de pintura, acumulación de suciedad, barandales dañados, mallas en mal estado y otros problemas que requieren atención urgente.

Para atender esta situación, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) iniciará un proceso de licitación para rehabilitar 11 puentes tipo Mabey en la ciudad de Panamá, además del puente ubicado en la Vía Transístmica, en la avenida Martín Sosa, a la altura del kilómetro 0.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que se destinará una inversión de 11 millones de dólares para estos trabajos, que incluirán además un contrato de mantenimiento por tres años.

Entre los puentes que serán rehabilitados figuran el de la avenida 3 de Noviembre (cerca de la Asamblea Nacional), el puente vehicular El Balboa (en Parque Lefevre), así como los ubicados en Brisas del Golf y Cerro Viento, en el distrito de San Miguelito.

Sin embargo, el año pasado, la Dirección de Mantenimiento del MOP identificó otras estructuras que requieren mantenimiento preventivo y correctivo. Además del puente de El Balboa, se encuentran los puentes de Las Acacias, San Antonio, Los Pueblos, Brisas del Golf, Villa Lucre, Paraíso, el puente cercano a la Universidad Santa María La Antigua (Usma), el viaducto de la avenida 3 de Noviembre, el puente de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el puente próximo al Mercado del Marisco. Todos están ubicados en el área metropolitana.

Estos puentes vehiculares fueron prefabricados por la empresa Acrow con diseño tipo Mabey.

Conductores piden reparaciones

Actualmente, el puente vehicular El Balboa —ubicado entre Río Abajo y Parque Lefevre— ha sido uno de los más cuestionados por los conductores, debido al desgaste visible de las juntas de expansión y de la capa asfáltica. El constante tránsito ha dejado al descubierto el metal, lo que representa un riesgo, especialmente en temporada de lluvias, por la pérdida del material antideslizante.

Conductores y peatones también han denunciado que, en la parte inferior del puente, cuelgan pedazos de hierro, y algunas barras se han desprendido a causa del tránsito constante y del deterioro acumulado por los años.

El puente de la vía Transístmica también presenta daños, con vigas impactadas por vehículos debido a que la distancia libre entre el pavimento y el nivel inferior de las vigas es menor a los 5.50 metros establecidos por la normativa del MOP. Esto ha provocado frecuentes golpes de vehículos de gran tamaño.

El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, explicó que, si bien las vigas principales están en buen estado, elementos como los diafragmas, ubicados en la parte inferior, deben ser reparados. Agregó que el material epóxico tipo asfalto se ha ido perdiendo, y que dentro del proyecto se contempla su reemplazo por un sistema de concreto reforzado, más eficiente y duradero.

“Los pisos metálicos serán reemplazados por concreto reforzado, se corregirán deformaciones y se realizarán trabajos estructurales. Las obras se ejecutarán en horario nocturno para minimizar el impacto en el tránsito”, detalló Lewis.

Dentro de los términos de referencia que solicitará el MOP está que los trabajos se desarrollen en horas de la noche, con un plan de manejo de tráfico que cause el menor impacto posible a la ciudadanía.

El ministro Andrade destacó que los proyectos se licitarán bajo la modalidad de “llave en mano”, lo que permitirá su ejecución integral, desde el diseño hasta el mantenimiento.

Además, Andrade informó que, en un plazo de dos meses, los pliegos del proyecto para rehabilitar los 11 puentes tipo Mabey estarán disponibles en el portal Panamá Compra.

También se publicarán proyectos para la rehabilitación de calles en Panamá y San Miguelito, con una inversión de 12.75 millones de dólares. Estas obras incluirán mejoras en veredas, drenajes pluviales, dragado de ríos y mejoras en sectores como Las Acacias, Don Bosco, Cerro Viento y Vía Tocumen.

¡Más infraestructura, más bienestar para todos!



El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade presentó ante el Consejo de Gabinete un informe en donde anunció 20 nuevas licitaciones valoradas en más de B/. 474 millones



✅ Reparación de 11 puentes Mabey. pic.twitter.com/C12rP2tvvC — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) August 6, 2025

El titular del MOP indicó que estos proyectos representan una inversión histórica en infraestructura vial, prioritaria para garantizar la seguridad en las carreteras, agilizar la movilidad, fomentar el empleo y dinamizar la economía nacional.