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    PATRIMONIO HISTÓRICO

    Tras décadas de historia, el antiguo Palacio de Justicia de San Felipe será restaurado

    El Palacio de Justicia es un edificio construido entre 1931 y 1936 y considerado un inmueble de valor patrimonial de primer orden.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Tras décadas de historia, el antiguo Palacio de Justicia de San Felipe será restaurado
    El antiguo Palacio de Justicia era la sede del Ministerio de Cultura. Archivo

    La restauración del antiguo Palacio de Justicia, ubicado en el corregimiento de San Felipe, fue adjudicada a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (Aprocosa), tras concluir esta semana el proceso de licitación, cuyo monto de referencia era de $19.9 millones.

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    De acuerdo con el informe de evaluación, la compañía cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de cargos, por lo que se recomendó su adjudicación al considerar que la oferta presentada era conveniente para el Estado.

    Se trata de un proyecto que también contempla la restauración del Teatro Anita Villalaz y que se integrará a la recuperación de la Plaza de Francia, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, impulsada por el Ministerio de Cultura.

    La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, explicó que los trabajos buscan devolverle su valor histórico a un conjunto arquitectónico considerado de alto valor patrimonial y garantizar su conservación durante las próximas décadas.

    Tras décadas de historia, el antiguo Palacio de Justicia de San Felipe será restaurado
    La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera. EFE/ Lenin Nolly

    En la Plaza de Francia se realizan intervenciones especializadas en su perímetro, donde se utilizan andamios y materiales diseñados para obras patrimoniales debido a la cercanía del mar y al impacto de las mareas.

    Según Herrera, los productos empleados requieren procesos especiales de secado y están destinados a preservar la estructura por al menos 100 años más. Además, el proyecto incluye mejoras en el sistema de alcantarillado, la restauración de monumentos, adecuaciones de jardinería y la reorganización de algunos elementos del espacio público.

    La restauración del antiguo Palacio de Justicia corresponde a un proyecto independiente, cuya adjudicación permitirá iniciar los trabajos de recuperación del inmueble. Herrera señaló que el edificio presenta problemas ocasionados por filtraciones de agua, deterioro de ventanas y otros elementos constructivos que requieren una intervención integral para recuperar sus condiciones originales.

    Tras décadas de historia, el antiguo Palacio de Justicia de San Felipe será restaurado
    La maquinaria en la plaza de Francia. Cortesía

    Una vez restaurado, el antiguo Palacio de Justicia tendrá nuevos usos culturales e institucionales. La planta baja del edificio será destinada a un museo, mientras que los niveles superiores albergarán áreas administrativas y espacios protocolares del Ministerio de Cultura. Además, el Teatro Anita Villalaz será rehabilitado para fortalecer su uso por parte de los artistas escénicos y recuperar su función como espacio cultural.

    Aprocosa llega al antiguo Palacio de Justicia con experiencia en restauración patrimonial. La empresa fue responsable de la rehabilitación integral del Teatro Nacional, un proyecto adjudicado en 2017 por unos $11.7 millones y concluido en 2019.

    El Palacio de Justicia es un edificio construido entre 1931 y 1936 y considerado un inmueble de valor patrimonial de primer orden. Durante décadas fue una de las sedes más importantes del Estado panameño, al albergar instituciones como la Corte Suprema de Justicia y convertirse en escenario de parte de la historia judicial y política del país.

    Tras décadas de historia, el antiguo Palacio de Justicia de San Felipe será restaurado
    El histórico Casco Antiguo. Foto: Alexander Arosemena

    Diseñado como una edificación institucional de gran escala, el antiguo Palacio de Justicia forma parte del conjunto histórico del Casco Antiguo, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 1997.

    Su arquitectura, dimensiones y ubicación frente al mar lo convierten en una de las piezas más representativas del área monumental; sin embargo, el paso del tiempo, la humedad y la exposición constante a la salinidad han provocado daños que requieren una restauración integral.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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