Tras demoras, Meduca recurre a contratos y remanentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio de la demora en el proceso de licitación para la compra de leche semidescremada, galletas y crema nutricional, que forman parte de la merienda escolar en este año lectivo, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que algunas escuelas oficiales han podido recibir el vaso de leche en las primeras semanas de clases. Mientras avanzan estos procesos, la entidad ha tenido que sostener parcialmente el programa mediante contratos vigentes del año pasado y el uso de remanentes de productos.

Gilda Montenegro, directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, explicó que en la región de Bocas del Toro, específicamente en 54 centros educativos, se ha podido distribuir la leche semidescremada desde el pasado 9 de marzo. Esta distribución no responde a nuevas adjudicaciones, sino a la extensión de contratos correspondientes a la licitación anterior (2024-2025).

Según indicó la funcionaria, existe un contrato vigente que data de la licitación anterior (2024-2025), el cual fue extendido y está siendo aprovechado por 21,115 estudiantes de esta región educativa.

Según indicó la funcionaria, existe un contrato vigente que data de la licitación anterior (2024-2025), el cual fue extendido y está siendo aprovechado por 21,115 estudiantes de esta región educativa.

Adicionalmente, Montenegro explicó que existe un remanente del año pasado de la crema nutricional, en presentación de cinco libras, que también está siendo utilizado este año en escuelas de las regiones educativas de Chiriquí, Coclé, Darién y Los Santos. El uso de estos remanentes ha permitido cubrir parcialmente la demanda mientras se concretan los nuevos procesos de contratación.

Se informó que la crema continuará distribuyéndose en algunas escuelas de estas regiones educativas hasta que se agote la existencia del producto.

Licitaciones en curso

Actualmente, el Meduca mantiene en proceso tres licitaciones públicas para el suministro de leche, galletas y crema nutricional del programa de merienda escolar, por un monto superior a 29.6 millones de dólares y que deberá beneficiar a 877 centros educativos este año escolar.

Estas son las licitaciones que lleva adelante Meduca para la compra de la merienda escolar.

La licitación más avanzada es la de leche semidescremada fortificada, con un precio de referencia de 16.5 millones de dólares, que ya cuenta con recomendación de adjudicación y beneficiaría a más de 247 mil estudiantes en 879 centros educativos.

En paralelo, el Meduca también gestiona la contratación de crema nutricional, destinada principalmente a áreas de difícil acceso, y de galletas mejoradas, que alcanzarían a más de 450 mil estudiantes. En ambos procesos ya se han presentado propuestas y se encuentran en fase de evaluación por parte de las comisiones designadas.

No obstante, las autoridades aclararon que aún no hay una fecha definida para la adjudicación ni para el inicio de la distribución, ya que los actos públicos deben cumplir con las etapas establecidas en la Ley 22 de contrataciones públicas, incluyendo períodos de observaciones, reclamos e impugnaciones, además del refrendo final por parte de la Contraloría General de la República.

Por el momento, la Dirección General de Contrataciones Públicas asegura que no hay trámites pendientes atribuibles a la entidad y que los procesos se desarrollan dentro de los plazos legales establecidos.

Falta de continuidad en el servicio

Ariel Hughes, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), advirtió sobre deficiencias en la planificación y ejecución del Programa de Alimentación Complementaria Escolar. Señaló que los retrasos en las contrataciones, el uso de remanentes y la distribución desigual evidencian fallas estructurales dentro del Meduca, lo que compromete la continuidad de un servicio esencial para miles de estudiantes en el país.

Ariel Hughes, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá. 24 de junio de 2025. LP/Carlos Vidal-Endara

Hughes sostuvo que estas irregularidades no deben verse como simples problemas operativos, sino como decisiones con impacto educativo y social. Indicó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran que más de 10 mil estudiantes abandonaron el sistema educativo en 2025, en muchos casos por factores vinculados a la economía, el acceso y la nutrición. “Pausar o fragmentar este programa es un error desfavorable para los estudiantes”, advirtió.

El presidente de Anpafa también planteó que el problema es de carácter sistémico, al coincidir con otras carencias del sistema educativo, como el deterioro de la infraestructura, las dificultades de acceso a centros escolares, la falta de materiales didácticos y los procesos de compra ineficientes. A su juicio, esta situación refleja una gestión desconectada de la realidad territorial y del calendario escolar.

Ante este panorama, Anpafa instó a implementar medidas que garanticen la continuidad del programa, como cronogramas de licitación alineados al año lectivo, contratos plurianuales, mayor transparencia en las compras públicas y auditorías en tiempo real.