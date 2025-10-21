Tras festividades del Cristo Negro, iniciará restauración de la Iglesia de San Felipe en Portobelo por $12.2 millones

Este martes 21 de octubre, Portobelo celebra las festividades del Cristo Negro, una de las tradiciones religiosas más multitudinarias del país, que convoca a miles de peregrinos que llegan caminando desde distintos puntos de Panamá.
Tras la culminación de estas celebraciones, comenzarán los trabajos de restauración de la histórica Iglesia San Felipe y la Capilla San Juan de Dios, proyecto valorado en 12.2 millones de dólares y a cargo del Consorcio Unidos por el Nazareno de Portobelo, representado legalmente por Demetrio José Arosemena.
La ministra de Cultura, Maruja Herrera, entregó la orden de proceder el pasado 3 de agosto, en un acto realizado en la nave principal de la iglesia, con la presencia de autoridades locales, diputados y Ricardo Gago, alto comisionado ad honorem para la restauración de la parroquia.
Los trabajos de restauración tendrán una duración aproximada de 26 meses y se iniciarán una vez finalicen las festividades, para no interferir con la masiva afluencia de fieles que rinden homenaje al Cristo Negro, símbolo de la religiosidad popular y patrimonio histórico de Panamá.