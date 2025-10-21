Tras festividades del Cristo Negro, iniciará restauración de la Iglesia de San Felipe en Portobelo por $12.2 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este martes 21 de octubre, Portobelo celebra las festividades del Cristo Negro, una de las tradiciones religiosas más multitudinarias del país, que convoca a miles de peregrinos que llegan caminando desde distintos puntos de Panamá.

Tras la culminación de estas celebraciones, comenzarán los trabajos de restauración de la histórica Iglesia San Felipe y la Capilla San Juan de Dios, proyecto valorado en 12.2 millones de dólares y a cargo del Consorcio Unidos por el Nazareno de Portobelo, representado legalmente por Demetrio José Arosemena.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, entregó la orden de proceder el pasado 3 de agosto, en un acto realizado en la nave principal de la iglesia, con la presencia de autoridades locales, diputados y Ricardo Gago, alto comisionado ad honorem para la restauración de la parroquia.

Los trabajos de restauración tendrán una duración aproximada de 26 meses y se iniciarán una vez finalicen las festividades, para no interferir con la masiva afluencia de fieles que rinden homenaje al Cristo Negro, símbolo de la religiosidad popular y patrimonio histórico de Panamá.