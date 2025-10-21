Panamá, 21 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OBRAS

    Tras festividades del Cristo Negro, iniciará restauración de la Iglesia de San Felipe en Portobelo por $12.2 millones

    José González Pinilla
    Tras festividades del Cristo Negro, iniciará restauración de la Iglesia de San Felipe en Portobelo por $12.2 millones
    Histórica Iglesia San Felipe de Portobelo. Este 21 de octubre se celebra las festividades del cristo Nazareno de Portobelo.

    Este martes 21 de octubre, Portobelo celebra las festividades del Cristo Negro, una de las tradiciones religiosas más multitudinarias del país, que convoca a miles de peregrinos que llegan caminando desde distintos puntos de Panamá.

    Tras la culminación de estas celebraciones, comenzarán los trabajos de restauración de la histórica Iglesia San Felipe y la Capilla San Juan de Dios, proyecto valorado en 12.2 millones de dólares y a cargo del Consorcio Unidos por el Nazareno de Portobelo, representado legalmente por Demetrio José Arosemena.

    La ministra de Cultura, Maruja Herrera, entregó la orden de proceder el pasado 3 de agosto, en un acto realizado en la nave principal de la iglesia, con la presencia de autoridades locales, diputados y Ricardo Gago, alto comisionado ad honorem para la restauración de la parroquia.

    Los trabajos de restauración tendrán una duración aproximada de 26 meses y se iniciarán una vez finalicen las festividades, para no interferir con la masiva afluencia de fieles que rinden homenaje al Cristo Negro, símbolo de la religiosidad popular y patrimonio histórico de Panamá.

    Tras festividades del Cristo Negro, iniciará restauración de la Iglesia de San Felipe en Portobelo por $12.2 millones
    Cristo Negro de Portobelo.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Lo que el gobierno de Panamá le ofreció a Chiquita para reactivar las fincas bananeras en Bocas del Toro. Leer más
    • Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Corte anula convención colectiva y crea un conflicto salarial entre la ACP y los capitanes. Leer más