Trasladan a bebé víctima de abuso para atención especializada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una bebé de nueve meses, presunta víctima de abuso sexual en la provincia de Veraguas, está siendo trasladada este jueves 19 de marzo al Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, en la ciudad de Panamá, para recibir atención especializada, debido a que requiere tratamiento de diálisis.

Según confirmó la directora general de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Yelkis Gil, la paciente se encuentra estable, aunque su condición sigue siendo delicada. Mientras recibe atención médica especializada, las autoridades avanzan en las investigaciones del caso.

Gil informó que “la bebé de nueve meses está siendo trasladada al Hospital del Niño para completar estudios, porque necesita diálisis. El caso está siendo manejado con cautela; no obstante, la paciente se mantiene estable por el momento”.

El caso de la menor fue reportado el pasado lunes por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que manifestó su profunda consternación por este hecho, detectado inicialmente en el Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega. La madre acudió al centro hospitalario debido a que la bebé presentaba síntomas de gastroenteritis, vómitos, diarrea y fiebre persistente.

Durante la evaluación médica, el personal de salud identificó indicios que activaron los protocolos de atención y notificó a las autoridades correspondientes. El caso fue remitido al Ministerio Público, que inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía Regional de Veraguas abrió una investigación formal por la presunta comisión de un delito contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de la menor.

Además, la Unidad de Protección y Atención a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes brinda acompañamiento integral y asistencia psicológica tanto a la víctima como a su entorno familiar cercano.

Desde que se tuvo conocimiento del caso, la Senniaf activó los protocolos interinstitucionales para asegurar la protección de la menor y su atención integral. La entidad reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.