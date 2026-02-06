Panamá, 06 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROYECTO

    Traslado de vigas de la Línea 3 del Metro impactará el corredor norte desde el 6 de febrero

    José González Pinilla
    Traslado de vigas de la Línea 3 del Metro impactará el corredor norte desde el 6 de febrero
    Estación Albrook del Metro de Panamá.

    Los trabajos para la futura conexión entre la Línea 1 y la Línea 3 del Metro de Panamá avanzan con el inicio del traslado de vigas monorriel hacia la estación Albrook, programado a partir de este viernes 6 de febrero.

    El Metro de Panamá informó que las maniobras implicarán precaución para los conductores que circulen por el hombro del corredor norte, en el tramo cercano a la estación Albrook, donde se realizará la descarga de las estructuras para su posterior montaje.

    Las vigas serán instaladas en el área de la Cola de Maniobra de la Línea 3, como parte del proceso de integración operativa del sistema. Cada una mide 12 metros de largo y pesa aproximadamente 36 toneladas, cumpliendo con los parámetros establecidos por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

    El traslado se ejecutará en dos fases: del 6 al 18 de febrero, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.; y del 19 de febrero al 6 de marzo, en horario diurno de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., además del turno nocturno de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

    De acuerdo con la entidad, el recorrido de los convoyes iniciará en la planta de prefabricados de Puerto Vacamonte, en Panamá Oeste, continuará por la autopista Arraiján–La Chorrera, la vía Centenario y el corredor norte, hasta llegar a la estación Albrook por el retorno hacia la avenida Omar Torrijos.

    El Metro de Panamá reiteró el llamado a los usuarios a mantenerse atentos a la señalización y a las indicaciones de las autoridades de tránsito durante el desarrollo de estas labores.

    Traslado de vigas de la Línea 3 del Metro impactará el corredor norte desde el 6 de febrero
    El mapa del traslado de las vigas de la línea 3 desde este 6 de febrero de 2026.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero. Leer más
    • Agroferias del IMA: dónde comprar este miércoles 4 de febrero. Leer más
    • Un testigo no pudo declarar en el juicio de Odebrecht, porque el consulado no confirmó su identidad. Leer más