Panamá, 27 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Licitación

    Tres consorcios compiten por contrato de $26.1 millones para la recuperación de la Cinta Costera y Amador

    Yaritza Mojica
    La Calzada de Amador. FOTO: Elysée Fernández

    Tres consorcios presentaron propuestas económicas en la licitación pública que adelanta el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la cual busca la recuperación integral de la Cinta Costera y la Calzada de Amador, un proyecto con un precio de referencia de $26.1 millones.

    Se trata del acto público para el “Servicio de Mantenimiento y Recuperación de las Áreas Verdes, Infraestructura y Vialidad de la Cinta Costera–Etapas I y II; Cinta Costera III, Mirador del Pacífico y Calzada de Amador”, que se desarrolló de forma virtual el 26 de diciembre.

    La directora de Administración de Contratos, Martha Alemán, autoridades del MOP y del equipo legal de la Oficina de Proyectos Especiales en el acto público de mejoras de la cinta costera y Calzada de Amador. Cotesía

    El pliego de condiciones de esta licitación establece el mantenimiento de áreas verdes; además, el proyecto incorpora intervenciones de carácter civil, vial y estructural, incluyendo la rehabilitación del tramo marino y de la escollera en la Calzada de Amador.

    Según el pliego de cargos, elaborado por el MOP, la adjudicación se realizará por renglones, lo que permitirá asignar los trabajos de manera independiente en tres zonas estratégicas.

    Para los tres renglones presentaron ofertas las mismas empresas. Se trata del Consorcio Cecodsa CCA (Constructora De León, S.A. y Centroequipos, S.A.), el Consorcio C&T Cinta Costera (Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings, Corp.) y el Consorcio S&C Cinta Costera y Calzada de Amador (Soluciones Empresariales JD, S.A. y Construcciones Civiles y Concretos de Panamá, S.A.).

    El primer renglón corresponde a la Calzada de Amador, con un presupuesto estimado de $6 millones para cubrir 4 kilómetros. Las propuestas fueron: Consorcio Cecodsa CCA, con $5,704,212.05; Consorcio C&T Cinta Costera, con $5,203,410.00; y Consorcio S&C Cinta Costera y Calzada de Amador, que ofertó $5,079,106.74.

    El segundo renglón abarca la Cinta Costera en sus Etapas I y II, con una extensión de 5.4 kilómetros y un costo de referencia de $11.2 millones. Las propuestas fueron: Consorcio Cecodsa CCA, con $10,371,340.04; Consorcio C&T Cinta Costera, con $10,239,900.00; y Consorcio S&C Cinta Costera y Calzada de Amador, con $11,536,000.00.

    Por su parte, el tercer renglón incluye la Cinta Costera–Etapa III y el Mirador del Pacífico, con una longitud de 5.5 kilómetros y un monto estimado de $8.96 millones. Las propuestas económicas para este tramo fueron: Consorcio Cecodsa CCA, con $5,704,212.05; Consorcio C&T Cinta Costera, con una oferta de $5,203,410.00; y el Consorcio S&C Cinta Costera y Calzada de Amador, que presentó $5,079,106.74.

    Juegos en la cinta costera comienza a mostrar deterioro. LP/Isaac Ortega

    El MOP explicó que el contrato tendrá una duración de tres años, equivalentes a 1,095 días calendario, contados a partir de la orden de proceder. De acuerdo con las condiciones establecidas, el 30 % del monto corresponderá a trabajos fijos, mientras que el 70 % se ejecutará bajo la modalidad de obras por cantidad, lo que permitirá ajustar los pagos según los trabajos efectivamente realizados.

    La licitación fue presidida por la directora de Administración de Contratos, Martha Alemán, con la participación de autoridades del MOP y del equipo legal de la Oficina de Proyectos Especiales.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

