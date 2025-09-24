Tres consorcios presentan ofertas por debajo del precio de referencia para rehabilitación de la Panamericana Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo, este 24 de septiembre, la apertura de ofertas económicas para el proyecto de Asociación Público-Privada (APP) destinado a la “Rehabilitación, mejora y mantenimiento de 192 kilómetros de la Carretera Panamericana Oeste, desde Loma Campana hasta Santiago de Veraguas”.

Tres consorcios participaron en el acto, presentando propuestas por debajo del precio de referencia oficial, fijado en $359.4 millones.

Se trata de la segunda licitación que se realiza bajo la modalidad APP en Panamá. El proyecto se prevé que genere más de 2,000 empleos directos y 10,000 indirectos, beneficiando a más de 282,000 residentes.

La oferta más baja fue de $312.3 millones, presentada por el Consorcio APP Vías del Istmo, integrado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, Calzada Construcciones e Ingeniería Estrella.

También presentaron ofertas el Consorcio Autopista Panamericana Oeste (Ortiz Construcciones y Proyectos, KMA Construcciones), con una propuesta de $314,371,846, y el Consorcio APP La Chorrera–Santiago (Mota Engil Engenharia e Construção y Mota Engil México), que ofertó $348,702,904.77.

Tras conocer las ofertas, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó los resultados señalando que “ha sido todo un éxito para el país.

El precio de referencia oficial era $359.4 millones y la oferta más baja fue de $312.3 millones”, expresó.

La Comisión Evaluadora tendrá cinco días para presentar su informe, tras lo cual se abrirá el período de observaciones antes de la adjudicación y firma del contrato. El MOP prevé que la empresa ganadora inicie los trabajos en enero de 2026.

El proyecto contempla retornos en siete comunidades, mejoras de seguridad vial, paradas de autobuses, estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia y señalización.

El contrato tendrá una duración de 20 años, incluyendo construcción, operación, mantenimiento y posterior reversión de la vía al Estado.

En la apertura de sobres participaron el contralor general de la República, Anel Flores; el viceministro del MOP, Iván De Ycaza, y el secretario general, Ricardo Enrique Icaza.