Tres de cuatro ascensores para pacientes hospitalizados en el Complejo están dañados

En el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), tres de los cuatro elevadores destinados al traslado de pacientes hospitalizados están dañados, lo que genera retrasos y complicaciones para médicos, enfermeros y camilleros, quienes deben hacer fila para trasladar a los pacientes entre pisos.

El director nacional de Prestaciones y Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que los elevadores fueron licitados y adjudicados, pero su entrega depende completamente del proveedor, que cuenta con un plazo de un año para completar los equipos.

“Los ascensores se fabrican y diseñan para cada lugar; no se pueden reparar de inmediato. Mientras tanto, estamos tomando medidas para reducir la carga en el Complejo, trasladando pacientes a la Ciudad de la Salud y aplicando soluciones temporales de mantenimiento”, indicó Young.

El personal de mantenimiento del hospital ha realizado esfuerzos extraordinarios para mantener operativos los elevadores dañados, incluso “canibalizando” equipos en algunos casos para que funcionen parcialmente. Estas acciones son provisionales mientras se completa la entrega de los nuevos ascensores.

“Desafortunadamente, esto no depende directamente de mí. Debemos buscar soluciones prácticas y accesibles que reduzcan los riesgos y la mortalidad de los pacientes”, afirmó el director de Prestaciones y Salud.

Young subrayó que las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad de los pacientes y la eficiencia en los traslados, minimizando los efectos de la falta de ascensores mientras se completan los trabajos programados.

Mientras se espera la entrega de los nuevos elevadores, la CSS mantiene medidas temporales de traslado y mantenimiento para asegurar la movilidad de los pacientes y minimizar riesgos.

La institución reconoce las dificultades actuales, pero enfatiza que las soluciones adoptadas buscan garantizar la seguridad y eficiencia en la atención hospitalaria hasta que los equipos estén completamente operativos.