Tres empresas asumirán de forma temporal la recolección de residuos en San Miguelito por más de $3.8 millones

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres empresas fueron seleccionadas por renglón y serán contratadas temporalmente para brindar, por un período de seis meses, el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, por un monto superior a los $3,868,000.00.

Las tres empresas que fueron definidas, tras un proceso de licitación en línea realizado por el Municipio de San Miguelito y un posterior procedimiento excepcional, son Roca Atlántica, S.A.; Eco-Septic Panamá, Corp.; y Volquetes y Transporte Corro (Voltranc).

Estas empresas se encargarán, a partir del 19 de enero y hasta el 17 de julio de 2026, de la recolección de basura en el distrito, mientras el Municipio de San Miguelito concreta el proceso de licitación para el contrato de concesión del servicio por un período de 20 años. Precisamente, este viernes 19 de diciembre se estarán presentando las propuestas de los consorcios interesados en esta licitación millonaria.

Ante este escenario y considerando que el distrito genera en promedio unas 400 toneladas diarias de residuos y alberga a más de 300 mil habitantes, la Alcaldía planteó la necesidad de activar un procedimiento excepcional de contratación directa temporal, amparado en el artículo 79 de la Ley 22 de 2006. Esta medida busca asegurar la continuidad del servicio y evitar impactos sanitarios, ambientales y sociales, según detalla el acto publicado en el portal de Panamá Compras.

El pasado jueves 13 de noviembre de 2025, el Concejo Municipal autorizó a la alcaldesa Irma Hernández a iniciar este procedimiento mediante cotizaciones en línea para contratar, por un período de seis meses, a tres empresas que se encargarán del servicio, las cuales fueron divididas en las zonas verde, azul y naranja del distrito.

La división por zonas responde a la limitada disponibilidad de empresas con flota suficiente para asumir el servicio de forma inmediata y por un período corto. Según el análisis técnico, resulta poco viable que una sola empresa invierta en nueva flota para un contrato transitorio, por lo que se optó por aprovechar la capacidad instalada existente.

La estructura de la contratación del servicio temporal de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos en el distrito fue dividida de la siguiente manera.

La Zona Naranja (renglón 1), que le corresponderá a Roca Atlántica, S.A., comprende los corregimientos de Arnulfo Arias Madrid, Belisario Porras, Belisario Frías y Omar Torrijos —en el polígono ubicado al este de la carretera Transístmica y al norte del Corredor Norte—, así como José Domingo Espinar, específicamente el sector de Nuevo Belén y áreas aledañas. El costo estimado para esta zona es de $1,539,000.00.

En tanto, la Zona Azul (renglón 2), que será atendida por Eco-Septic Panamá, Corp., incluye los corregimientos de Victoriano Lorenzo, Amelia Denis de Icaza, Omar Torrijos —en el polígono ubicado al oeste de la Transístmica y al sur del Corredor Norte— y Mateo Iturralde, con un precio de referencia de $1,026,000.00.

Por su parte, la Zona Verde (renglón 3), asignada a Volquetes y Transporte Corro (Voltranc), abarca el corregimiento de Rufina Alfaro y gran parte de José Domingo Espinar, excluyendo los barrios de Nuevo Belén y áreas colindantes, que se encuentran separadas de Villa Lucre por el Corredor Norte. Esta zona contempla la cobertura total de los corregimientos señalados y tiene un precio de referencia de $1,303,000.00.

El servicio temporal busca garantizar la continuidad de la recolección de desechos en San Miguelito mientras se avanza en los procesos administrativos para la contratación definitiva del servicio de aseo urbano.

Más de 250 puntos críticos

La situación se agrava por la proliferación de puntos críticos de acumulación de residuos, conocidos como “pataconcitos”, el desbaratamiento de bolsas por recolectores informales y la disposición inadecuada de residuos voluminosos, lo que obliga a implementar operativos mecanizados y acciones extraordinarias de limpieza.

En Paraíso, San Miguelito la basura ya obstaculiza la entrada de las veredas hacia las comunidades.

En este contexto, se han identificado alrededor de 251 puntos de disposición comunal, de los cuales aproximadamente 150 son puntos críticos de acumulación de residuos conocidos como “pataconcitos”, según el equipo técnico de la Alcaldía.

De acuerdo con datos recabados, en un punto crítico se pueden retirar en promedio unas siete toneladas de residuos (cifras de diciembre de 2024), lo que puede tardar, dependiendo del tipo de residuos y de los equipos de recolección, entre cuatro y seis horas.

La contratación temporal se concibe como una medida de contingencia para garantizar la prestación continua del servicio mientras se completa el proceso de adjudicación de la nueva concesión y se prepara la infraestructura operativa del futuro concesionario. Para esta contratación se destina la partida presupuestaria 5.78.02.001.06.01.165, correspondiente a la vigencia fiscal 2026.

Este jueves 18 de diciembre, los documentos del procedimiento excepcional fueron presentados ante el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Una vez aprobados, serán remitidos para el refrendo de la Contraloría General de la República.