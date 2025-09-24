Tres empresas compiten por contrato de $5 millones para nueva tina de vertido en Cerro Patacón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres empresas compiten por un contrato de 5 millones de dólares para la construcción de una nueva tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón.

Se trata de Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A., que ofertó 5.3 millones de dólares; Consorcio Aseo Urbano, con una propuesta de 4.9 millones; y Consorcio Patacón, que presentó 4.4 millones.

Las ofertas fueron presentadas durante el acto de licitación pública por mejor valor, realizado el martes por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). El precio de referencia es de 5 millones de dólares.

La AAUD justificó la necesidad de un nuevo espacio para depositar los desechos provenientes de los distritos de San Miguelito y Panamá, ante la falta de capacidad en las áreas existentes.

“La construcción del nuevo sitio de disposición de residuos contemplará todos los elementos que cumplan con las normas ambientales, legales, de salubridad y constructivas vigentes, tales como la conformación del área de vertido, colocación de tuberías colectoras de lixiviados, tuberías verticales para captación de biogás y la instalación de una capa protectora en el fondo de la tina, entre otros”, destacó la entidad.

La institución recordó que, durante los años en que la empresa Urbalia Panamá administró el relleno sanitario, se registraron incendios que afectaron el sistema de captación y tratamiento de lixiviados. Entre los daños reportados figuran un deslave en el lado oeste de la etapa I, el debilitamiento de las vías de acceso e internas y un alto nivel de contaminación en los afluentes cercanos.

En 2023, la AAUD recibió diagnósticos elaborados por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, en agosto y octubre de 2024, la entidad obtuvo informes con recomendaciones para tomar acciones “urgentes” en el manejo del relleno, provenientes de Corea del Sur, a través de la empresa KEITI, y del equipo técnico de la Armada de Estados Unidos.