Tres meses bajo El Niño: así cambió el mapa de lluvias de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los mapas que reflejan cómo ha sido el comportamiento de las precipitaciones entre mayo y julio evidencian los efectos de El Niño, sobre todo en la vertiente del Pacífico panameño.

Los reportes de los últimos meses del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) reflejan una disminución en las lluvias, producto del fenómeno de El Niño que golpea al país.

Panamá declaró este martes 25 de agosto el estado de emergencia, como una medida adelantada, para enfrentar los efectos de El Niño, cuyos efectos se reflejan desde mayo pasado.

La directora del Imhpa, Luz Graciela Calzadilla, informó que de mayo a agosto se ha registrado una disminución del 60% de las lluvias en el país.

Los mapas que reflejan cómo ha sido el comportamiento de las precipitaciones entre mayo y julio evidencian los efectos de El Niño, sobre todo en la vertiente del Pacífico panameño.

Panamá está en su temporada de lluvias; sin embargo, la incursión de El Niño provoca el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, por encima de lo normal, lo que conlleva menos lluvias.

En cambio, para la vertiente del Caribe, se incrementan las lluvias, tal como está ocurriendo en Bocas del Toro, parte de la comarca Ngäbe Buglé y la costa arriba de Colón.

Precipitación en Panamá Cómo cambió la lluvia frente a lo normal entre mayo y julio de 2026 La secuencia de mapas muestra la diferencia de precipitación acumulada observada frente a la climatología 1991–2020. Naranja indica déficit; azul, acumulados por encima de lo normal. Mayo Déficit amplio en el oeste y centro. Junio El déficit se mantiene y aumenta en el este. Julio Repunte marcado en sectores del Caribe. Mayo: predominan las zonas por debajo de lo normal El oeste y buena parte del centro del país presentan déficits de precipitación. En contraste, aparecen focos por encima de lo normal en la franja caribeña central. Occidente Déficit extendido, con predominio de tonos naranja. Centro Mayormente por debajo de lo normal, con variaciones locales. Caribe Focos azules por encima de lo normal en sectores centrales. Oriente Condiciones más cercanas a lo normal que en el oeste. Muy por debajo / por debajo Cerca de lo normal Normal Por encima Muy por encima Fuente: mapas del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Datos preliminares. Lectura regional elaborada a partir de la comparación visual de los mapas de mayo, junio y julio de 2026.

El mapa de mayo representa la anomalía de precipitación acumulada preliminar del 1 al 25 de mayo de 2026. En este mes se observó en gran parte de la vertiente del Pacífico y del Caribe oriental que los valores de precipitación estuvieron entre debajo de lo normal y muy por debajo de lo normal en comparación con los registros climatológicos del período 1991-2020.

Para junio, del 1 al 28, se observó un comportamiento algo similar al mes anterior.

Con respecto a julio, con los valores observados entre el 1 y el 25, el patrón se vuelve más contrastado: sectores del Caribe occidental, central y oriental muestran acumulados por encima de lo normal, mientras el déficit sigue presente en buena parte de la vertiente del Pacífico occidental y central.

Las proyecciones son poco alentadoras, razón por la cual el Gobierno se está preparando para un escenario más complicado. El Niño está en la categoría de muy fuerte y se estima que se extienda hasta mayo de 2027.

“El Niño está en una categoría de muy fuerte y ha evolucionado muy rápido. Se supone que en octubre, noviembre y diciembre alcanza el pico de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial, eso hace que tengamos la entrada anticipada de la temporada seca”, afirmó Calzadilla este martes en conferencia de prensa tras el Consejo de Gabinete, donde se declaró el estado de emergencia.

“Tenemos casi 11 cuencas hidrográficas en estrés hídrico. Es decir, que los niveles de los ríos están muy bajos. Tenemos complicaciones para las hidroeléctricas y para las potabilizadoras”, afirmó la directora del Imhpa.