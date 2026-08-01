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    Durante pruebas

    Tres obreros resultan heridos tras explosión en el área de cocina del Hospital Regional de Azuero

    El incidente se registró durante la realización de pruebas técnicas por parte de personal idóneo en el área de cocina, que actualmente está en fase de construcción dentro del hospital.

    Yaritza Mojica
    Tres obreros resultan heridos tras explosión en el área de cocina del Hospital Regional de Azuero
    En el Hospital Anita Moreno se registró un incidente durante la realización de pruebas técnicas por parte de personal idóneo en el área de cocina, que actualmente está en fase de construcción. CORTESÍA

    Una explosión registrada este sábado 1 de agosto en el área de cocina en construcción del Hospital Regional de Azuero “Anita Moreno”, en la provincia de Los Santos, dejó a tres trabajadores de la empresa constructora con quemaduras, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

    A través de la Región de Salud de Los Santos, el Minsa informó que el incidente ocurrió durante la realización de pruebas técnicas por parte de personal idóneo en el área de cocina, que actualmente se encuentra en fase de construcción dentro del hospital.

    Los tres colaboradores lesionados fueron trasladados de inmediato al Servicio de Urgencias del propio Hospital Regional de Azuero “Anita Moreno”, donde reciben atención médica. La entidad informó que todos permanecen estables; sin embargo, uno de ellos será evaluado por el Servicio de Cirugía para determinar la magnitud de las lesiones y el tratamiento especializado que requiere.

    La situación fue controlada de manera inmediata por el sistema de rociadores instalado en la obra. Al lugar acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, las cuales realizaron las verificaciones de seguridad correspondientes.

    El Minsa informó, además, que el incidente no ocasionó afectaciones en ninguna otra área del hospital, por lo que los servicios de atención a los pacientes continúan desarrollándose con total normalidad.

    Tanto el Minsa como la empresa constructora mantienen el seguimiento del incidente para determinar las causas de la explosión y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad correspondientes.

    La entidad reiteró que dará seguimiento al caso y que mantendrá informada oportunamente a la ciudadanía, mediante comunicados oficiales, sobre los resultados de la investigación y cualquier actualización relacionada con el incidente.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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