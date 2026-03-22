Tribunal rechaza reclamo de Asociación Soy Paitilla y mantiene cambios al PLOT

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los intentos de la Asociación Soy Paitilla de frenar una modificación del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá, impulsada por el alcalde Mayer Mizrachi, no prosperaron.

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó la sentencia dictada en noviembre de 2025 por el Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, la cual había concedido un amparo de garantías constitucionales promovido por la Asociación Soy Paitilla.

Es decir, quedó sin efecto la decisión contra el Acuerdo No. 270 del 23 de septiembre de 2025, emitido por el Concejo Municipal del distrito de Panamá, que aprobaba una modificación del PLOT.

El fallo del tribunal, con fecha del 12 de marzo pasado, señala que, tras analizar el caso, “no se observa que se haya incumplido las normas establecidas para realizar una debida participación ciudadana”.

La Asociación Soy Paitilla fundamentó en su momento su acción en supuestas irregularidades relacionadas con la consulta pública. Entre ellas, mencionó la falta de control de asistencia, lo que habría impedido determinar si los participantes eran realmente residentes del corregimiento; la presunta presencia de personas ajenas al área; y cambios de fecha y horario en la convocatoria.

Además, alegó que la audiencia —realizada el 8 de septiembre de 2025 en el salón Farallón del Parque Omar, para discutir el cambio de zonificación en San Francisco— coincidió con un partido de la selección panameña de fútbol.

En su momento, el Concejo Municipal explicó que el plan de ordenamiento territorial fue elaborado conforme a estudios técnicos y criterios de planificación urbana, con el objetivo de equilibrar el desarrollo urbano y los derechos de propiedad.