Tuberculosis en Panamá: Estas son las regiones donde se concentra la enfermedad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá registró 2,094 casos de tuberculosis en 2025, con mayor incidencia en Bocas del Toro, Panamá Este y Guna Yala, según datos del Minsa.

Panamá registró 2,094 casos de tuberculosis en 2025, pero más allá del número total, los datos del Ministerio de Salud (Minsa) revelan una constante: la enfermedad continúa concentrándose en territorios donde el acceso a los servicios de salud es más difícil y las condiciones sociales son más complejas.

Las cifras de la Sección de Control de la Tuberculosis del Minsa muestran que las regiones de Bocas del Toro, Panamá este, Guna Yala y Panamá metro encabezan la lista de mayor incidencia, con tasas que superan ampliamente el promedio nacional y configuran un mapa desigual de la enfermedad en el país.

Bocas del Toro reportó 274 casos y una tasa de 133.6 por cada 100,000 habitantes. Panamá este registró 190 casos, pero con la tasa más alta del país: 139.4. En Guna Yala se contabilizaron 69 casos, con una tasa de 129.4, mientras que Panamá Metro concentró 443 casos debido a su volumen poblacional.

En la comarca Ngäbe Buglé, la carga también es significativa, con 188 casos y una tasa de 73.9. En contraste, Herrera (28 casos) y Los Santos (10 casos) mantienen las cifras más bajas del país, lo que evidencia una marcada diferencia territorial en la distribución de la enfermedad.

Así lo detalló Edwin Aizpurúa, jefe de la Sección de Control de la Tuberculosis del Minsa, quien explicó que detrás de estas cifras se repiten factores estructurales como el hacinamiento, la pobreza, la desnutrición y el acceso limitado a los servicios de salud, especialmente en comarcas indígenas y zonas rurales apartadas.

En Panamá este, la incidencia está fuertemente asociada a la población privada de libertad, mientras que en Guna Yala influyen las condiciones de vivienda, la dispersión geográfica y la vulnerabilidad nutricional, añadió el funcionario.

En este contexto, especialistas advierten que el problema no radica únicamente en la distribución de la enfermedad, sino también en su detección tardía en zonas rurales y de difícil acceso.

“La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública, pues no es fácil de diagnosticar en zonas rurales debido a que presenta manifestaciones poco específicas. Primero hay que sospecharla para poder diagnosticarla. En otras palabras, si no existe sospecha de que un paciente pueda estar infectado, el diagnóstico llega demasiado tarde”, explicó la investigadora Ericka Ferguson.

La especialista añadió que la tuberculosis, al ser una enfermedad endémica en Panamá, puede afectar a personas sin que estas lo sepan durante largos periodos, ya que se transmite por vía aérea. En ese sentido, detalló que los grupos más vulnerables incluyen pacientes con VIH, cáncer, diabetes no controlada, inmunosupresión, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en puerperio.

El investigador del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología AIP, Amador Goodridge, complementó que la combinación de enfermedades crónicas y condiciones sociales adversas incrementa el riesgo de transmisión y complicaciones.

Drones y logística extrema en zonas apartadas

En Bocas del Toro, el control de la tuberculosis ha obligado incluso a implementar soluciones fuera de lo convencional. Con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sistema de salud incorporó el uso de drones para el transporte de insumos médicos, medicamentos y muestras de laboratorio, con el objetivo de superar las barreras geográficas que dificultan el abastecimiento constante de las instalaciones sanitarias.

Esta medida busca reducir los retrasos en la cadena de suministro y garantizar la continuidad del tratamiento en comunidades donde el acceso terrestre es limitado o intermitente, una situación que históricamente ha complicado la respuesta sanitaria en la región.

A nivel nacional, el Minsa incrementó la oferta de pruebas moleculares de 3,500 en 2024 a 9,000 en 2025. Este aumento ha permitido mejorar la detección de casos, aunque la cobertura aún es parcial y alcanza aproximadamente el 60% del territorio.

No obstante, Aizpurua reconoce que para lograr una cobertura total se requerirían entre 15,000 y 30,000 pruebas, además de fortalecer la capacidad diagnóstica en la red primaria de salud, especialmente en centros de atención periféricos y comunidades de difícil acceso.

En Panamá este, las acciones se han concentrado en tamizajes dentro del sistema penitenciario y en la aplicación de tratamientos acortados de cuatro meses, con resultados de recuperación del 100% en los pacientes tratados bajo este esquema.

En Guna Yala, la respuesta ha sido interinstitucional, con la conformación de comisiones que integran al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Vivienda y organizaciones comunitarias, con el objetivo de abordar los determinantes sociales que influyen en la transmisión de la enfermedad.

Avances con una brecha aún abierta

Aunque el país reporta avances importantes en indicadores clave —como la reducción del abandono del tratamiento, que pasó de 11.92% en 2024 a 7.4% en 2025— y una disminución en la mortalidad, el sistema de salud reconoce que la brecha territorial sigue siendo el principal desafío.

De cara a 2026, las metas incluyen reducir la incidencia, ampliar el diagnóstico temprano mediante nuevos equipos en Chiriquí, Colón y Darién, y reforzar las estrategias de prevención en poblaciones vulnerables.

Sin embargo, el comportamiento de la tuberculosis en Panamá mantiene una lógica clara: no se distribuye de manera uniforme, sino que persiste con mayor intensidad en los mismos territorios donde las condiciones sociales son más frágiles y el acceso a la salud es limitado. En estos contextos, el sistema sanitario aún depende de estrategias extraordinarias como el uso de drones, comisiones interinstitucionales y programas focalizados para lograr cobertura.

Los planteamientos de los especialistas llevan a concluir que el desafío para los próximos años no se limita a aumentar las pruebas o mejorar los tratamientos, sino a cerrar la brecha estructural que permite que la tuberculosis continúe reproduciéndose en los mismos escenarios de vulnerabilidad. Mientras persistan estas desigualdades, la enfermedad seguirá siendo un reflejo de las condiciones sociales del país más que un problema exclusivamente clínico, lo que obliga a una respuesta integral que combine salud pública, desarrollo social y una presencia efectiva del Estado en los territorios más alejados.