‘Tumores, ceguera y muerte’: alerta por terapias con células madre sin evidencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI) señala que en Panamá el uso terapéutico reconocido de células madre corresponde a los trasplantes hematopoyéticos, utilizados principalmente para tratar enfermedades de la sangre y la médula ósea.

Para una persona que enfrenta una enfermedad compleja, una lesión que limita su vida diaria o un diagnóstico con pocas alternativas, la posibilidad de un nuevo tratamiento puede representar una esperanza. Esa expectativa ha llevado a algunos pacientes a buscar terapias con células madre como una opción cuando otros tratamientos no han dado los resultados esperados.

Sin embargo, el Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI) - ente adscrito al Ministerio de Salud (Minsa)- advierte que no todos los procedimientos promocionados como terapias con células madre cuentan con evidencia científica que demuestre que son seguros y efectivos. El CNBI fue creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 1843 de 2014 y regulado por la Ley No. 84 de 2019.

Luis Coronado, presidente del CNBI, explicó que las células madre son consideradas medicamentos de terapia avanzada y, al igual que otros productos médicos en desarrollo, deben superar un proceso riguroso de investigación antes de ser aplicadas de manera rutinaria en pacientes.

“Que una terapia utilice células madre no significa que sea segura o efectiva”, señaló.

La advertencia surge ante la promoción de tratamientos que se ofrecen para diversas enfermedades, aunque algunos todavía se encuentran en fases de investigación y no han completado los estudios necesarios para demostrar sus beneficios.

Luis Coronado, presidente de CNBI. Foto/Cortesía

Riesgos que pueden afectar la salud

El CNBI señala que la aplicación de tratamientos celulares sin evidencia suficiente puede ocasionar efectos adversos graves documentados en la literatura científica internacional.

Entre los riesgos identificados están las tromboembolias, procesos de fibrosis, crecimiento anormal de células con potencial tumoral, pérdida grave de la visión e incluso fallecimientos.

Coronado explicó que estos eventos están asociados principalmente con terapias que se comercializan antes de completar las fases de investigación requeridas para demostrar su seguridad y eficacia.

“Un tratamiento experimental no puede presentarse como una terapia comprobada”, advierte el Comité.

Las células madre representan uno de los campos más prometedores de la medicina moderna por su capacidad para transformarse en distintos tipos de células y su potencial para desarrollar nuevas terapias.

No obstante, el CNBI recuerda que existe una diferencia entre una investigación científica y un tratamiento aprobado.

Antes de llegar a los pacientes, una terapia debe superar estudios preclínicos y ensayos clínicos en seres humanos que permitan determinar si funciona, cuáles son sus riesgos y cuál es la forma adecuada de utilizarla.

El problema surge cuando procedimientos que aún están bajo evaluación científica son ofrecidos directamente a pacientes como si ya hubieran demostrado sus beneficios.

El Comité también advierte que los testimonios individuales difundidos en redes sociales o páginas comerciales no sustituyen la evidencia obtenida mediante ensayos clínicos controlados.

Un negocio que puede alcanzar los $50,000

La alerta del CNBI ocurre mientras aumenta en Panamá la oferta comercial de tratamientos con células madre dirigidos a personas que buscan alternativas frente a enfermedades complejas.

Un análisis publicado el 23 de julio en la revista científica internacional Stem Cell Reports identificó la expansión de establecimientos privados que promocionan estas intervenciones, pese a que algunas no cuentan con evidencia clínica suficiente que respalde su seguridad y eficacia.

El estudio fue elaborado por científicas del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el CNBI, con apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Caja de Seguro Social (CSS).

La investigación planteó que, para finales de 2025, al menos seis empresas operaban activamente en Panamá promocionando tratamientos con células madre mediante páginas web y plataformas digitales.

Los procedimientos ofrecidos pueden tener costos entre $5,000 y $50,000. Algunos establecimientos utilizan estrategias vinculadas al turismo médico para atraer pacientes nacionales y extranjeros mediante paquetes que incluyen procedimientos, alojamiento, transporte y otros servicios.

Las terapias promocionadas utilizan células madre provenientes de tejido adiposo, médula ósea o sangre de cordón umbilical para tratar enfermedades neurológicas, lesiones de médula espinal, enfermedades autoinmunes, trastornos cardiovasculares, problemas pulmonares, dolor crónico y condiciones asociadas al envejecimiento.

En Panamá solo hay un uso terapéutico reconocido

El CNBI señala que en Panamá el único uso terapéutico reconocido de células madre corresponde al tratamiento de enfermedades hematopoyéticas, relacionadas con la sangre y la médula ósea.

Estos procedimientos corresponden principalmente a trasplantes hematopoyéticos realizados bajo protocolos médicos establecidos.

El organismo explicó que cualquier otro uso de células madre debe considerarse experimental y solo puede desarrollarse dentro de investigaciones aprobadas por el CNBI y las autoridades sanitarias.

Además, indicó que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa no ha registrado medicamentos de terapia avanzada basados en células madre para otros usos terapéuticos.

Según el Comité, desde 2018 no se han presentado protocolos de ensayos clínicos relacionados con células madre para evaluación ética mediante el Sistema de Registro y Seguimiento de la Investigación para la Salud.

El Comité explicó que desde 2015 ha enviado al Minsa notificaciones sobre posibles incumplimientos relacionados con la promoción de tratamientos con células madre sin eficacia demostrada.

Estas irregularidades fueron identificadas inicialmente en anuncios publicados en medios de comunicación y revistas de turismo, y posteriormente en páginas web y redes sociales.

El CNBI recordó que su función es informar sobre posibles incumplimientos y brindar asesoría técnica, mientras que corresponde al Minsa supervisar los establecimientos sanitarios, revisar la publicidad relacionada con servicios médicos y aplicar las medidas que correspondan.

Recomendaciones antes de pagar por una terapia

Ante la oferta de estos procedimientos, el CNBI recomienda a los pacientes verificar:

Que el procedimiento tenga autorización sanitaria.

Que forme parte de un ensayo clínico aprobado por el CNBI.

Que exista evidencia científica que respalde su seguridad y eficacia.

Que el establecimiento tenga licencia vigente para realizar procedimientos relacionados con células madre.

Coronado recordó que las personas no deben pagar por participar en ensayos clínicos de investigación.

Actualmente, las instituciones con licencia para extracción y trasplante de células madre hematopoyéticas son el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, el Instituto Oncológico Nacional y The Panama Clinic.

Las células madre continúan siendo una de las áreas con mayor potencial dentro de la medicina. Pero el CNBI insiste en que ese potencial solo puede convertirse en un beneficio para los pacientes cuando está acompañado de evidencia científica.

La advertencia del organismo es clara: cuando un tratamiento promete resultados sin haber demostrado que es seguro y efectivo, la esperanza de un paciente puede convertirse en un riesgo.