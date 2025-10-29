Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Metro de Panamá informó que, tras la llegada de los 26 trenes que operarán en la Línea 3, el equipo del proyecto se prepara para iniciar las pruebas en el sistema monorriel.

Este tramo elevado, que va desde Panamá Pacífico hasta Ciudad del Futuro, registra un avance del 81%, informó este martes 28 de octubre Carlos Cedeño, director de Proyectos del Metro de Panamá, durante una cortesía de sala en la sesión del Consejo de Gabinete.

Cedeño añadió que la fase 2, correspondiente al tramo soterrado, presenta un avance del 42%, mientras que el túnel que pasa por debajo del Canal de Panamá alcanza un 53% de progreso.

Actualmente, esta obra en beneficio de la población de Panamá Oeste genera cerca de 3,900 empleos directos.

El director detalló que, en este momento, la tuneladora continúa avanzando en la zona del puerto de Balboa y que próximamente se detendrá temporalmente para labores de mantenimiento, antes de proseguir hasta el área de la estación de Albrook, donde se conectará con la Línea 1.

En ese punto se iniciará el equipamiento interno del túnel para el sistema monorriel, que contempla dos secciones principales: una de 3 kilómetros bajo el Canal de Panamá y otra de 1.5 kilómetros adicionales hasta las cercanías de la estación de la Línea 1.

El funcionario destacó además los trabajos de integración entre ambas líneas, recordando que recientemente se inauguró una pasarela peatonal que conecta la estructura existente como parte de las adecuaciones para una futura estación unificada.

“Las líneas 1 y 3 van a permitir una conexión amigable y efectiva para todos los usuarios. Por ejemplo, en la hora pico de la mañana hacia la ciudad, van a poder tomar a pocos pasos el tren en ambos sentidos”, precisó.