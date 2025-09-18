Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tuneladora Panamá, que construye el túnel de la Línea 3 del Metro hacia Panamá Oeste, logró un hito histórico al cruzar por debajo del Canal de Panamá, conectando Farfán con Albrook y alcanzando su punto más profundo a 65 metros bajo el nivel medio del mar en el cauce de navegación.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recordó en su conferencia de prensa del jueves 18 de septiembre que hace un año se puso en funcionamiento la tuneladora Panamá y que, tras alcanzar la máxima profundidad, se completó el cruce subterráneo del Canal.

“Ha sido una verdadera proeza. Nuestro objetivo es terminar esta línea durante mi mandato para mejorar la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos que a diario transitan entre el Oeste y la ciudad”, enfatizó el mandatario.

“Este avance es una muestra de que los panameños pueden alcanzar grandes logros”, destacó Mulino.

Por su parte, el director del Metro de Panamá, S.A. (MPSA), César Pinzón, resaltó que en las últimas semanas se ha registrado un hecho histórico en Panamá. “Hace apenas una semana alcanzamos una profundidad de 65 metros bajo el nivel medio del mar para cruzar el cauce de navegación del Canal de Panamá”, precisó.

Pinzón subrayó que es la primera vez en la historia que se logra un hito de esta magnitud: “Hemos cruzado con éxito el cauce de navegación del Canal”.

Sostuvo que en estos momentos la tuneladora Panamá avanza por debajo del corregimiento de Ancón, específicamente en dirección a Balboa, y actualmente se encuentra entre el puerto de Balboa y el astillero.

El director del MPSA señaló que espera que la tuneladora llegue a Balboa a inicios de 2026. Allí se le dará el mantenimiento correspondiente, como a todo equipo mecánico, para luego continuar con la tunelación hacia Albrook, donde completará su recorrido. Este túnel tiene una longitud de 4.5 kilómetros y un diámetro de 13.5 metros.

Hasta el pasado mes de agosto, el proyecto reportaba un 38% de avance, con más de 1,800 metros del túnel ya construidos. De la longitud total de 4.5 kilómetros, 3 kilómetros están ubicados bajo el Canal de Panamá y 1.5 kilómetros desde el puerto de Balboa hasta la estación de Albrook.

Pinzón resaltó que “este es un acontecimiento histórico que pocos conocen, salvo quienes trabajamos en el Metro de Panamá y seguimos de cerca los avances de la obra”.

Otro de los avances del proyecto es que en el país ya se encuentran los 26 trenes monorriel, de seis vagones cada uno, listos para integrarse al sistema. “Cada columna que se levanta y cada estación que se construye es una señal clara de que la vida en el Oeste está por cambiar”, señaló el mandatario, quien aseguró que la obra representa más tiempo para compartir en familia y nuevas oportunidades para los residentes de Panamá Oeste.

El mandatario recordó que el proyecto enfrentó cambios importantes: lo que originalmente sería un puente compartido para vehículos y el Metro se transformó en un puente exclusivo para automóviles y un túnel para el Metro. “Al final, no se hizo ni uno ni el otro, y quienes sufrieron las consecuencias fueron los residentes del Oeste”, indicó.

Sin embargo, aseguró que hoy se avanza de forma decidida para concluir la obra dentro de su mandato, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos que diariamente se trasladan entre el Oeste y la ciudad capital.