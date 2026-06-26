Tuneladora Panamá está a solo 500 metros de completar la excavación del túnel de la Línea 3

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá alcanzó un avance global del 77%, mientras que la tuneladora Panamá se encuentra a solo 500 metros de completar la excavación del túnel y salir a Albrook, conectando así Panamá Oeste con la capital.

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá registra un avance global del 77%, mientras que la tuneladora Panamá se encuentra a solo 500 metros de culminar la excavación del túnel que conectará Panamá Oeste con la ciudad capital.

La construcción del túnel de la Línea 3 entró en su etapa final, ya que la tuneladora Panamá se encuentra a apenas 500 metros de concluir su recorrido de 4.5 kilómetros, lo que permitirá completar uno de los hitos más importantes de este proyecto que conectará la ciudad de Panamá con Panamá Oeste.

Así lo informó Carlos Cedeño, director de Ingeniería y Proyectos del Metro de Panamá, durante un recorrido realizado el 25 de junio de 2026 entre las estaciones Ciudad del Futuro y Vista Alegre, en el distrito de Arraiján, un tramo de aproximadamente seis kilómetros donde actualmente se desarrollan pruebas de circulación de los trenes y las primeras pruebas dinámicas del sistema.

Parte interna del tren tipo monorriel que estará siendo utilizado en la línea 3 del Metro de Panamá. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

Cedeño explicó que, con la culminación de estos últimos 500 metros, quedará finalizada la excavación completa del túnel, incluyendo el tramo subterráneo que atraviesa el Canal de Panamá y que fue construido a una profundidad aproximada de 65 metros. La excavación finalizará en las proximidades de la estación de Albrook, donde se realizará la conexión entre las líneas 1 y 3 del Metro.

La culminación de la excavación representa uno de los avances más relevantes del proyecto, cuya entrega está prevista para el segundo semestre de 2028. Según las estimaciones del Metro de Panamá, la tuneladora deberá concluir sus trabajos en los próximos dos meses.

Actualmente, la obra registra un avance global del 77%, con un 86% de ejecución en el tramo elevado, un 66% en el tramo soterrado y cerca de un 90% en la construcción del túnel excavado por la tuneladora Panamá.

Tarifa de la Línea 3

Con respecto a la futura tarifa de la Línea 3 del Metro, el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien recorrió en un tren monorriel las estaciones Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján y Vista Alegre, manifestó que aún no ha sido definida por el Ejecutivo y que el tema continúa en evaluación.

“Todo está en análisis. Esto va a cambiar definitivamente los precios”, indicó el mandatario al referirse al costo del pasaje. Mulino agregó que la tarifa todavía se encuentra en revisión y que no existe una decisión definitiva sobre el monto que pagarán los usuarios.

Actualmente, los pasajeros de la Línea 1 pagan una tarifa de 35 centésimos, mientras que en la Línea 2 el costo del viaje es de 50 centésimos.

Avanzan las pruebas del sistema

Mientras tanto, el Metro de Panamá continúa con las pruebas dinámicas y la puesta en marcha progresiva de distintos componentes de la Línea 3. Los 26 trenes que conformarán la flota inicial ya se encuentran completamente ensamblados en el patio de operaciones y permanecerán en un período de pruebas durante los próximos meses.

Las evaluaciones incluyen sistemas de señalización, energía, telecomunicaciones y operación ferroviaria, con el objetivo de garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio antes de su apertura al público.

Cedeño destacó que la Línea 3 incorporará mejoras tecnológicas derivadas de la experiencia obtenida en las líneas 1 y 2. Entre ellas figura un sistema de respaldo energético mediante baterías instaladas en las subestaciones de tracción, que permitirá que los trenes puedan llegar a la estación más cercana incluso en caso de un apagón generalizado.

Además, explicó que los trenes cuentan con puertas frontales de evacuación que permitirían el traslado seguro de pasajeros entre unidades en caso de una eventual incidencia operativa.

El sistema iniciará operaciones con 26 trenes, aunque fue diseñado para aumentar su capacidad en el futuro mediante la incorporación de nuevas unidades, conforme crezca la demanda de pasajeros.

Patios y Talleres de la línea 3 del Metro de Panamá, donde reposan los 26 nuevos trenes tipo monorriel que brindarán servicio en Panamá Oeste. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

En cuanto al horario de funcionamiento, el funcionario indicó que será similar al de las líneas existentes, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., con ajustes durante fines de semana y fechas especiales.

Por el momento, la prioridad del Metro de Panamá es culminar la Línea 3 completa hasta Albrook. No obstante, se mantienen estudios para futuras extensiones hacia Costa Verde y posteriormente hasta el centro de La Chorrera, como parte de la red maestra de transporte masivo.

Durante la fase de construcción, el proyecto llegó a generar cerca de 6,000 empleos directos. Actualmente mantiene alrededor de 3,900 puestos de trabajo, de los cuales más del 95 % corresponde a mano de obra panameña, debido a que gran parte de las obras civiles ya han sido ejecutadas.