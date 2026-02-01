Panamá, 01 de febrero del 2026

    Tuneladora Panamá, que excava la Línea 3 del Metro, está próxima a salir al pozo de Balboa

    Yaritza Mojica
    La tuneladora Panamá próximamente saldrá al pozo de Balboa. Foto: Isaac Ortega.

    La tuneladora Panamá, que realiza los trabajos de excavación del túnel de la Línea 3 del metro, está próxima a llegar al pozo de evacuación de Balboa, marcando un hito en la construcción de este proyecto.

    La máquina, de 13.5 metros de diámetro y 93 metros de longitud, inició la construcción del tramo subterráneo de la línea 3, el 18 de septiembre de 2024 en el sector de Farfán, donde fue ensamblada y dio inicio a sus operaciones.

    La tuneladora Panamá días antes de iniciara las labores de excavación en el pozo de Farfán, el pasado 3 de septiembre de 2024. Foto Alexander Arosemena

    Tras recorrer tres kilómetros de túnel, incluyendo el punto más profundo bajo el cauce del Canal de Panamá, a 65 metros de profundidad, se estima que la tuneladora llegue en los primeros días de febrero al sector de Balboa, específicamente a la trinchera.

    La llegada de la tuneladora a este punto estratégico del trazado permitirá iniciar el montaje de las estructuras internas del túnel y avanzar hacia la recta final de esta obra emblemática de movilidad.

    El Metro de Panamá, S.A., entidad encargada del proyecto que beneficiará a los residentes de Panamá Oeste, explicó que esta etapa marca el inicio de la instalación de componentes fundamentales para la operación segura del sistema. Entre ellos se encuentran las galerías de evacuación, las vigas de rodaje, los sistemas auxiliares y el sistema integral operativo, que serán montados dentro del tramo de túnel ya excavado.

    Con este avance, se completa una parte importante del proyecto y se habilita la continuidad de los trabajos hacia el último tramo del túnel, que comprende una extensión de excavación de aproximadamente 1.5 kilómetros hasta las inmediaciones de la estación de Albrook.

    Una vez, la tuneladora complete el mantenimiento, excavará el último tramo del túnel de 1.5 kilómetros que deberá llegar hasta las inmediaciones de la estación de Albrook.

    En ese punto, a unos 500 metros de la estación, está previsto el retiro de la tuneladora, mientras que la estructura en trinchera ya construida permitirá realizar la conexión final del sistema.

    Según el cronograma de la obra, la tuneladora entrará posteriormente en una fase de mantenimiento y arrastre, un proceso que tomará entre dos y tres meses. Durante este periodo se ejecutarán trabajos técnicos indispensables para que el equipo continúe su recorrido conforme a lo establecido en el plan del proyecto.

    El impacto social de la Línea 3 del metro beneficiará a unas 500 mil personas que a diario se trasladan hacia la ciudad de Panamá por motivos laborales, educativos y personales. Actualmente, muchos de estos usuarios invierten hasta cuatro horas diarias en desplazamientos en el transporte público.

    La tuneladora Panamá ha enfrentado desafíos geomecánicos debido a las condiciones del terreno a lo largo de su recorrido subterráneo, por lo que su rendimiento varía en función de las características específicas del suelo excavado.

    El equipo cuenta con un escudo mixto que permite trabajar tanto en suelo blando como en roca dura, y emplea lodo para mantener la presión del frente de excavación y garantizar la estabilidad del túnel durante el proceso constructivo.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

