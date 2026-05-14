TV en baratillo desatan caos en la Transístmica; intervienen Policía y Acodeco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lo que parecía una oferta irresistible terminó convertido en caos. La promesa de televisores desde 75 dólares llevó a decenas de personas a dormir afuera de la tienda y abarrotar el local desde el miércoles 13, cuando la venta estaba programada para el jueves 14. La gente parecía desquiciada por el remate, mientras algunos compradores salían con televisores en mano y otros discutían dentro y fuera del comercio.

En medio del tumulto llegaron unidades de control de multitudes de la Policía Nacional y los inspectores de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que detectaron presunta publicidad engañosa, aunque sin precisar si estaba relacionada con los televisores u otros productos en oferta.

Todo ocurrió en la vía Transístmica, en el local donde años atrás funcionó la tienda El Triángulo, luego una mueblería y que ahora alberga un comercio dedicado a productos en rebaja.

El anzuelo publicitario fue la promesa de entregar “mil regalos para las primeras mil personas en fila”, además de ofertas especiales y artículos a bajos precios. Entre las promociones más llamativas figuraban televisores Smart TV de 75 pulgadas por 100 dólares, como parte de la apertura oficial realizada este jueves 14 de mayo.

Videos difundidos en redes sociales mostraron aglomeraciones, empujones y discusiones entre personas que intentaban ingresar al almacén.

En medio de la situación, la Acodeco realizó una verificación en el establecimiento y detectó presuntas irregularidades. Según informó la entidad, se levantó un acta por presunta publicidad engañosa, productos vencidos y artículos sin precios visibles, incumpliendo disposiciones establecidas en la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor.

Las llamadas tiendas de mercancía por lote se han convertido en una alternativa popular para quienes buscan tecnología a precios más bajos.

Aunque venden productos nuevos, no siempre son de última generación. En estos comercios es común encontrar televisores, bocinas, celulares, laptops y electrodomésticos provenientes de excedentes de inventario, liquidaciones, modelos descontinuados o compras masivas realizadas en Estados Unidos