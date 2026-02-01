Ulloa sobre investigación de actuación de la Iglesia en casos de abuso de menores en Panamá: ‘Este camino no es fácil, pero es necesario’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, volvió a referirse este domingo 1 de febrero al reciente anuncio de la conformación de una Comisión de Transparencia independiente que evaluará la actuación de la Arquidiócesis de Panamá frente a los casos de abuso de menores y personas vulnerables ocurridos entre los años 2001 y 2025.

Durante su homilía dominical, Ulloa señaló que la decisión responde a un llamado interno de la Iglesia a asumir un proceso serio de revisión, enfocado en la verdad, la escucha y la responsabilidad.

Explicó que el anuncio fue compartido con la comunidad católica el pasado 28 de enero, como resultado de una reflexión pastoral orientada a enfrentar la realidad sin evasiones ni justificaciones.

El arzobispo subrayó que la evaluación solicitada a esta Comisión de Transparencia busca colocar en el centro a las víctimas, su dignidad y su derecho a ser escuchadas.

Según explicó, el proceso se asume con humildad y con la disposición de mirar de frente una etapa dolorosa de la historia reciente de la Iglesia en Panamá.

La Comisión estará integrada por expertos independientes nacionales e internacionales y contará con el respaldo académico de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y la Universidad de Villanueva, en España.

Ulloa indicó que el equipo trabajará con un enfoque interdisciplinario y una visión integral para analizar la respuesta institucional de la Iglesia frente a los casos denunciados.

Uno de los ejes centrales del proceso será la escucha directa, respetuosa y confidencial de las víctimas, tanto de aquellas que ya han compartido su testimonio como de quienes aún no lo han hecho.

Esta fase se desarrollará entre el 28 de enero y el 30 de abril de 2026 e incluirá a víctimas directas e indirectas de abusos sufridos durante la infancia y la adolescencia.

El arzobispo reconoció que revivir estas experiencias implica un profundo dolor, por lo que aseguró que el proceso se llevará a cabo en un entorno seguro, empático y de absoluto respeto, con garantías de confidencialidad y protección de la identidad de las personas que decidan participar.

“Este camino no es fácil, pero es necesario. Es un paso concreto hacia la verdad, la justicia y la sanación, que nace del compromiso cristiano de cuidar a los más pequeños y vulnerables, y de construir una Iglesia cada vez más fiel al Evangelio de Jesucristo”, enfatizó

El arzobispo afirmó que la evaluación constituye un ejercicio de rendición de cuentas y coherencia cristiana, orientado a reforzar los mecanismos de prevención y a garantizar espacios seguros dentro de las comunidades eclesiales.

Las personas que hayan sido víctimas de abusos por parte de miembros de la Arquidiócesis de Panamá pueden contactar directamente a la Comisión de Transparencia a través del correo denuncia@comisiontransparencia.cons, donde los casos serán atendidos de manera confidencial por los investigadores.