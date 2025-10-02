Panamá, 02 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Capacitación

    Última convocatoria del Inadeh: más de 1,800 cursos disponibles en todo el país

    Yaritza Mojica
    Última convocatoria del Inadeh: más de 1,800 cursos disponibles en todo el país
    El Inadeh habilita 2 mil 600 cursos para su segundo periodo formativo. Foto/Cortesía

    El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) abrió las preinscripciones para su cuarto y último período de formación del año, con más de 1,885 cursos gratuitos en todo el país.

    +info

    Convocatoria abierta para cuarta edición del programa dual en mecánica automotriz del InadehTécnicos del Inadeh podrán obtener licencias profesionales con validez legalPrograma de Formación Dual del Inadeh logra 84% de inserción laboral en el sector automotrizSan Miguelito enfrenta expansión del comercio informal, hay más de 240 puestos

    La institución informó que, a partir de este 2 de octubre, jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades, incluidos extranjeros con cédula E y N, podrán preinscribirse en programas de formación en 28 áreas clave del mercado laboral, entre ellas tecnologías digitales, emprendimiento, construcción, turismo y gastronomía.

    Última convocatoria del Inadeh: más de 1,800 cursos disponibles en todo el país
    Se ofrecen cursos relacionados con la gestión hotelera, atención al cliente y arte culinario. Imagen tomada de @InadehOficial

    Los cursos iniciarán paulatinamente desde el lunes 6 de octubre y se impartirán en modalidad presencial, virtual y mediante acciones móviles, en los 25 centros de formación del Inadeh a nivel nacional.

    Entre los cursos que se ofertan están: agropecuaria, zootecnia, agroindustria, auditoría ambiental, consultoría ambiental, artesanía, modistería, belleza y estética, albañilería, ebanistería, plomería, estructuras de gypsum, desarrollo humano y prevención de riesgo social.

    También se incluyen programas en electrónica, energía renovable, gastronomía, repostería, panadería, hotelería, turismo, logística, automotriz, mecatrónica, seguridad industrial y tecnología, entre otros cursos cortos.

    Última convocatoria del Inadeh: más de 1,800 cursos disponibles en todo el país
    Los cursos iniciarán paulatinamente desde el próximo lunes 6 de octubre y se impartirán en modalidad presencial, virtual y a través de acciones móviles, en los 25 Centros de Formación del Inadeh . Cortesía

    La preinscripción puede realizarse a través del enlace disponible en la biografía de Instagram @inadehoficial, en la página web www.inadeh.edu.pa, llamando al 538-2300, contactando al asistente virtual TOMI vía WhatsApp al 6379-1469 o acudiendo presencialmente a cualquiera de los centros de formación del país.

    El Inadeh destacó que ofrece estos cursos de formación profesional para panameños y panameñas que necesitan una oportunidad de capacitarse y así acceder al mercado laboral.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • Fiscalía anticorrupción fracasa en intento de agravar medidas cautelares al exdirector de Ifarhu. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre. Leer más
    • Por dentro: la villa diplomática y el costo de su restauración. ‘Yo construí un edificio de 7 pisos por la misma cantidad’. Leer más
    • Desorden y riesgo patrimonial durante jornadas de peatonalización en el Casco Antiguo. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más