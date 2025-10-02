Última convocatoria del Inadeh: más de 1,800 cursos disponibles en todo el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) abrió las preinscripciones para su cuarto y último período de formación del año, con más de 1,885 cursos gratuitos en todo el país.

La institución informó que, a partir de este 2 de octubre, jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades, incluidos extranjeros con cédula E y N, podrán preinscribirse en programas de formación en 28 áreas clave del mercado laboral, entre ellas tecnologías digitales, emprendimiento, construcción, turismo y gastronomía.

Los cursos iniciarán paulatinamente desde el lunes 6 de octubre y se impartirán en modalidad presencial, virtual y mediante acciones móviles, en los 25 centros de formación del Inadeh a nivel nacional.

Entre los cursos que se ofertan están: agropecuaria, zootecnia, agroindustria, auditoría ambiental, consultoría ambiental, artesanía, modistería, belleza y estética, albañilería, ebanistería, plomería, estructuras de gypsum, desarrollo humano y prevención de riesgo social.

También se incluyen programas en electrónica, energía renovable, gastronomía, repostería, panadería, hotelería, turismo, logística, automotriz, mecatrónica, seguridad industrial y tecnología, entre otros cursos cortos.

La preinscripción puede realizarse a través del enlace disponible en la biografía de Instagram @inadehoficial, en la página web www.inadeh.edu.pa, llamando al 538-2300, contactando al asistente virtual TOMI vía WhatsApp al 6379-1469 o acudiendo presencialmente a cualquiera de los centros de formación del país.

El Inadeh destacó que ofrece estos cursos de formación profesional para panameños y panameñas que necesitan una oportunidad de capacitarse y así acceder al mercado laboral.