Un año después, la región de Azuero sigue atrapada en la crisis del agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El 27 de mayo de 2025 se paralizaron las cuatro potabilizadoras por la contaminación de los ríos La Villa y Estivaná. Hoy, Azuero sigue sin agua potable y depende de cisternas y pozos.

En Azuero, abrir el grifo para tomar agua dejó de ser un acto cotidiano hace un año. Lo que antes era una rutina automática —llenar un vaso, cocinar o bañarse— se transformó en una dinámica marcada por la incertidumbre, la compra de agua y la espera de camiones cisterna.

Hoy, 27 de mayo, se cumple un año desde que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) interrumpió operaciones en cuatro plantas potabilizadoras de Herrera y Los Santos, tras detectarse problemas de calidad en las fuentes de abastecimiento de los ríos La Villa y Estivaná. Desde entonces, miles de familias viven con una pregunta aún sin respuesta clara: ¿cuándo volverá el agua potable de forma segura y estable?

Doce meses después, más de 100 mil personas continúan dependiendo de soluciones temporales, como cisternas, pozos de emergencia y sistemas improvisados de almacenamiento. En comunidades rurales, muchas familias recorren largas distancias para conseguir agua, la racionan al máximo o dependen de la lluvia para cubrir necesidades básicas.

En distritos como Las Tablas, Guararé y Chitré, la crisis modificó por completo la rutina. Las familias almacenan agua en tanques, cubos y recipientes plásticos, mientras organizan sus días según las horas en que llega el suministro.

Mayra Vergara, residente de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, aseguró que su familia ha aprendido a vivir pendiente del agua. “Aquí nunca sabemos cuándo habrá. Hay días en que abrimos la llave y no cae nada”, relató.

Agregó que para tomar compran agua embotellada, mientras que para cocinar hierven la que logran almacenar en casa. Cuando la situación empeora, viajan hasta el distrito de Pocrí, donde familiares reciben agua de un acueducto. “Aprovechamos para llenar tanques y envases porque eso nos ayuda a aguantar varios días. Antes uno no pensaba en eso; ahora todo gira alrededor del agua”, expresó.

Rita Jaén, también residente de Las Tablas, dijo que lo más difícil ha sido perder la tranquilidad y el descanso. “A veces me levanto de madrugada solo para revisar si regresó el agua”, comentó.

Cuando el suministro llega, aunque sea por pocas horas, toda la familia corre a llenar cubos, ollas y tanques para cubrir las necesidades básicas. “Uno vive pendiente de la hora en que puede llegar el agua. Hay noches enteras sin dormir bien porque, si no aprovechas ese momento, después no tienes ni para lavar o fregar”, afirmó.

La crisis, aseguró, no solo golpeó la economía del hogar, sino también la estabilidad emocional de muchas familias que llevan meses viviendo bajo incertidumbre constante.

Como muchas familias en Azuero, Mayra y Rita nunca imaginaron que la crisis del agua se extendería durante tanto tiempo sin una solución definitiva.

Carros cisterna abastecen de agua a la población en varios puntos de la región de Azuero. Foto/Cortesía

Un río contaminado y una crisis sin salida clara

La crisis comenzó en mayo de 2025, cuando las plantas potabilizadoras empezaron a operar bajo condiciones limitadas debido a problemas de contaminación en la cuenca de los dos principales ríos que las abastecen.

Desde entonces, plantas potabilizadoras como Rufina Alfaro, en Los Santos, y Roberto Reyna, en Herrera, han funcionado de forma intermitente o bajo ajustes técnicos, dependiendo de la calidad del agua cruda disponible para tratamiento.

Como medida inmediata, las autoridades optaron por la perforación y rehabilitación de pozos. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se han construido más de 50 pozos en la región, además de la recuperación de otros sistemas que estaban fuera de servicio.

Sin embargo, especialistas advierten que estas acciones alivian temporalmente la crisis, pero no resuelven el problema estructural.

El Gobierno mantiene la perforación de pozos en la región de Azuero como principal medida de respuesta ante la crisis de agua, con más de 50 ya construidos y otros en proceso. Foto/Cortesía

Pozos sin control y falta de monitoreo

El especialista en recursos hídricos, hidrogeología y cambio climático de la Universidad de Panamá, Gustavo Cárdenas Castillero, explicó que la situación debe entenderse como una crisis de salud pública y de gestión ambiental.

Según Cárdenas Castillero, la contaminación del río La Villa no responde a un evento aislado, sino a un proceso acumulativo relacionado con el uso intensivo de agroquímicos, el manejo inadecuado de residuos y otros contaminantes que terminan en la cuenca.

Advirtió que la perforación de pozos no puede considerarse una solución definitiva sin estudios técnicos y monitoreo permanente. Además, sostuvo que los acuíferos también pueden verse afectados si los ríos contaminados infiltran el subsuelo.

Asimismo, consideró que el sistema requiere tecnologías de tratamiento más avanzadas para remover sedimentos y microcontaminantes que actualmente dificultan la potabilización del agua.

Por su parte, José Rogelio Fábrega, director del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), coincidió en que uno de los principales problemas es la falta de información hidrológica continua para planificar soluciones sostenibles.

Subrayó que cualquier estrategia debe incluir tanto las aguas superficiales como las subterráneas, debido a la conexión entre ambos sistemas. También enfatizó que la apertura de pozos sin monitoreo suficiente puede afectar el equilibrio de los acuíferos y comprometer otras fuentes de abastecimiento.

Para Fábrega, la solución requiere estudios permanentes sobre la calidad del agua, el comportamiento de los acuíferos y la dinámica de las cuencas, además de medidas de protección ambiental en las zonas de captación.

Las medidas que aún no resuelven la crisis

Mientras la crisis continúa, las autoridades mantienen un esquema de emergencia basado en la rehabilitación de plantas potabilizadoras, mejoras en las redes de distribución y perforación de pozos.

El director del Idaan, Antonio Manuel Tercero González, informó que la rehabilitación y ampliación de la planta Roberto Reyna, en Chitré, se encuentra en fase final de adjudicación. El proyecto contempla nuevas tecnologías de tratamiento y mejoras en la captación de agua cruda.

En abril pasado, autoridades del Gobierno visitaron Chitré para anunciar medidas frente a la crisis de agua potable que afecta desde hace meses a la región de Azuero, donde residentes han realizado protestas por la falta del suministro. Foto/Cortesía.

En la planta Rufina Alfaro, en Los Santos, se desarrollan trabajos de rehabilitación y mejoras en el sistema de conducción hacia sectores como Las Tablas y Guararé.

Paralelamente, el Minsa y el Idaan continúan impulsando la perforación de pozos como medida de abastecimiento inmediato en distintos puntos de Azuero.

La falta de una solución definitiva también ha generado creciente descontento ciudadano. En Chitré, residentes convocaron para este viernes 29 de mayo una jornada cívica para exigir respuestas concretas frente a la crisis hídrica.

Sin embargo, pese a las intervenciones y proyectos anunciados, las autoridades todavía no establecen una fecha concreta para la normalización del suministro de agua potable en la región.

Un año después del inicio de la crisis, miles de familias en Azuero continúan organizando su vida alrededor de la incertidumbre y la escasez de agua.