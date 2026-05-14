Un año sin agua potable en Azuero: así avanza el plan del Idaan para la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Idaan asegura que mantiene obras, licitaciones y perforación de pozos en marcha, aunque todavía no hay una fecha clara para resolver la crisis.

La región de Azuero cumplirá el próximo 27 de mayo un año sin poder consumir agua del grifo. Desde entonces, la vida cotidiana de más de 100 mil personas ha cambiado de forma drástica, pues se han visto obligadas a depender de carros cisterna o a comprar agua embotellada, lo que ha generado una presión económica adicional para las familias.

La solución al problema no se vislumbra a corto plazo, pues el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Manuel Tercero González, informó que la licitación para la rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora Roberto Reina, en Chitré, se encuentra en su etapa final para su adjudicación y posterior orden de proceder.

Además, señaló que existe una mesa permanente de trabajo atendiendo la situación y que el pliego de cargos contempla obras prioritarias que permitirán iniciar trabajos de manera inmediata una vez se formalice el contrato. Sin embargo, no especificó qué trabajos comenzarían de forma inmediata ni cuánto tiempo tomaría iniciarlos.

Entre las primeras acciones anunciadas figuran los trabajos en la toma de agua cruda y en la propia planta potabilizadora. Asimismo, se informó que ya comenzaron a llegar filtros de ultrafiltración y plantas modulares que serán instalados progresivamente para reforzar el suministro de agua potable en el distrito de Chitré.

Antonio Tercero, director del IDAAN, informó que la licitación para rehabilitar y ampliar la planta Roberto Reyna en Chitré está en su etapa final y que, una vez se dé la orden de proceder, se iniciarán de inmediato los trabajos prioritarios en la toma de agua cruda y en la… pic.twitter.com/LDcdy3vxvg — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

En cuanto a la planta potabilizadora Rufina Alfaro, en Los Santos, las autoridades indicaron que previamente se realizaron mejoras en la toma de agua cruda, en el sistema de sedimentación, en las bombas y en los sistemas de telemetría, lo que permitirá avanzar ahora hacia la rehabilitación integral de la planta y la instalación de nuevos filtros.

También se mantiene en proceso una contratación para mejorar la conducción e impulsión de agua desde la planta Rufina Alfaro hacia comunidades de Las Tablas y Guararé, áreas donde —según reconocieron las autoridades— el suministro no llega de manera adecuada desde hace décadas debido a las limitaciones de la red.

En medio de este escenario, la principal respuesta de las autoridades ha sido la perforación de pozos. Durante una gira en la provincia de Los Santos, el pasado 24 de abril, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que se ejecuta un plan que combina medidas inmediatas con soluciones de mediano y largo plazo para garantizar el acceso a agua segura en Azuero.

Según el ministro, ya se han construido más de 50 pozos en la región, varios de ellos en funcionamiento, mientras otros continúan en desarrollo. Además, se proyecta la construcción de 71 pozos adicionales en la provincia de Los Santos como eje central de la estrategia de abastecimiento.

En ese momento, Tercero González indicó que la entidad ha intervenido 58 pozos, muchos de ellos previamente operativos, pero fuera de servicio por fallas en equipos como bombas, cables o sistemas eléctricos.

Las declaraciones del director del Idaan fueron ofrecidas durante la conferencia de prensa del presidente de la República, José Raúl Mulino, previa a la inauguración del anillo hidráulico, en El Guarumal, corregimiento de Caimitillo, en Panamá Norte.

En medio de este escenario, la principal respuesta de las autoridades ha sido la perforación de pozos. Durante una gira en la provincia de Los Santos, el pasado 24 de abril, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que se ejecuta un plan que combina medidas inmediatas con soluciones de mediano y largo plazo para garantizar el acceso a agua segura en Azuero.

Según el ministro, ya se han construido más de 50 pozos en la región, varios de ellos en funcionamiento, mientras otros continúan en desarrollo. Además, se proyecta la construcción de 71 pozos adicionales en la provincia de Los Santos como eje central de la estrategia de abastecimiento.

En ese momento, Tercero González indicó que la entidad ha intervenido 58 pozos, muchos de ellos previamente operativos, pero fuera de servicio por fallas en equipos como bombas, cables o sistemas eléctricos.

Aunque el Gobierno asegura que mantiene varios proyectos en ejecución y en proceso de licitación, la población de Azuero continúa esperando respuestas concretas sobre cuándo podrá volver a consumir agua del grifo con normalidad, tras casi un año de restricciones y medidas temporales.