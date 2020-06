Un doctor panameño supera el coronavirus tras recibir plasma convaleciente

Tratamiento

El doctor Nelson Novarro, “quien fue el primer paciente en Panamá en recibir el tratamiento de plasma convaleciente”, fue dado de alta tras superar el coronavirus informó este martes, 16 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con la información de las autoridades de Salud, Novarro fue dado de alta el fin de semana luego de permanecer dos semanas en un centro hospitalario afectado por el virus.

“Han sido unos días fuertes, pero gracias a estos héroes de la salud hemos podido salir adelante”, afirmó Novarro.

“El covid no es fácil, me ha tocado algo particular porque; me ha tocado [estar] de los dos aspectos; como médico y ser paciente. Ser paciente con covid, el tema más fuerte es la incertidumbre. Es estar acostado en una cama y no saber si vas a salir de ahí”, expresó Novarro.

Se adelantó que Novarro expresó que luego de superar la covid-19 está dispuesto a ser donante de plasma convaleciente.

“El doctor Novarro, es el primer paciente en Panamá que recibió plasma convaleciente como tratamiento adicional contra el Covid-19, luego que el Doctor Julio Sandoval determinara su uso ya que no respondía a otros tratamientos”, se resalta en un comunicado del Minsa.

El Minsa recuerda que el tratamiento de plasma convaleciente, es un procedimiento que se ha puesto en práctica en otras pandemias y que su compuesto se encuentra en la sangre y la manera de obtenerlo es a través de la donación de sangre de personas que se han recuperado del virus.

El doctor Julio Sandoval, presidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, hace un llamado a los 10 mil recuperados de Covid-19 que donen su plasma para determinar si son potenciales donantes de plasma convaleciente, tratamiento adicional contra el Covid-19. pic.twitter.com/WVe7kLX11e — La Prensa Panamá (@prensacom) June 16, 2020