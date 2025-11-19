Panamá, 19 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Un informe final definirá esta semana el futuro de la secretaria ejecutiva de Coneaupa

    Aleida Samaniego C.
    Un informe final definirá esta semana el futuro de la secretaria ejecutiva de Coneaupa
    En Panamá, desde el inicio de la década de los 80, se creó un Sistema Nacional de Evaluación Universitaria que integrara las universidades oficiales y particulares. Cortesía

    El Ministerio de Educación (Meduca), como ente que preside el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), ha intensificado las acciones en el polémico proceso que podría derivar en la remoción de su secretaria ejecutiva, María del Carmen Terrientes de Benavides.

    La institución aguarda esta semana la entrega de un informe determinante que evalúa presuntas faltas administrativas y éticas vinculadas a los procesos de acreditación universitaria. La investigación ha generado una creciente tensión dentro del sistema de educación superior panameño.

    Un informe decisivo en cuenta regresiva

    Fuentes vinculadas al proceso confirmaron que el documento final debe presentarse en los próximos días. Su contenido será clave para definir si procede o no la separación de Terrientes de Benavides.

    El escrutinio inició el pasado 8 de septiembre, cuando el Meduca convocó una sesión extraordinaria con el propósito de investigar y, de ser necesario, apartar a la secretaria ejecutiva. No obstante, la llegada de cartas de distintas universidades amplió el alcance de la pesquisa.

    Una comisión de alto nivel bajo presión

    Para profundizar en las actuaciones señaladas, el Meduca ordenó el 26 de septiembre la creación de una comisión ad hoc de alto nivel. Este grupo está conformado por representantes de:

    • Asamblea Nacional

    • Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

    • Universidades particulares

    • Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt)

    • Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)

    La remoción y el marco legal

    El caso es seguido con atención por sectores académicos y jurídicos, pues la remoción debe apegarse a la Ley 52 de 2015. Su artículo 27 establece que el secretario ejecutivo solo puede ser separado por mayoría absoluta del Coneaupa y con base en una evaluación de desempeño.

    Este debate ha puesto sobre la mesa la tensión entre el cumplimiento estricto de la ley y las garantías de protección de los servidores públicos ante decisiones que podrían considerarse arbitrarias.

    Mientras se acerca la presentación del informe y se define la situación de Terrientes de Benavides, el Meduca no ha emitido declaraciones oficiales sobre los detalles de la investigación ni sobre sus posibles repercusiones.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


