Un mes de huelga docente: estudiantes del sector oficial siguen esperando a sus profesores y maestros

Un mes de paralización de clases se cumple este viernes 23 de mayo, desde que los gremios magisteriales convocaron un paro de labores en los centros educativos, en protesta por la Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones del país.

En total, este año los docentes han estado 33 días en paro en el sector oficial, de los cuales 25 son días de clases-según calendario escolar- que no han recibido los estudiantes de las escuelas públicas. Solo en el sector oficial hay más de 900 mil estudiantes que se han visto afectados de manera directa e indirecta por la huelga docente.

Del año escolar 2025, han transcurrido 54 días calendario de clases desde el pasado 10 de marzo. De estos días, el 46.3% del tiempo los estudiantes de escuelas oficiales no han recibido clases.

A pesar que el Ministerio de Educación (Meduca), ha informado que en algunas escuelas las clases se han mantenido; los padres de familia consideran que han sido irregulares, ya que no todos los docentes asisten atender a los estudiantes.

Calendario escolar impactado

El calendario escolar ha sido impactado por las protestas y paros. El primer paro nacional de los docentes fue de 24 horas, convocado el pasado 21 de marzo; seguido del paro del 3 y 4 de abril, en el que los gremios magisteriales realizaron una huelga de advertencia de 48 horas; y finalmente, el paro indefinido que inició el 23 de abril y se ha extendido hasta la fecha.

Durante todo este tiempo, los 23 gremios de docentes que apoyan el paro han manifestado su exigencia de derogar la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).

Según el calendario escolar se establece como fin del primer trimestre el próximo 13 de junio, con la aplicación del último examen trimestral. Posteriormente, está previsto un periodo de vacaciones del 16 al 20 de junio.

En medio de todas estas paralizaciones, el Meduca no ha informado si el calendario escolar será modificado. Ante este escenario, la ministra de Educación, Lucy Molinar, mantiene su llamado a los docentes para que regresen a las aulas. Además indicó que “afortunadamente creo que el lunes tendremos reinicio de clases normal”.

“Ayer me reuní con el presidente de la República (José Raúl Mulino) para tratar este tema, pero prefiero seguir invitando a todos los educadores a que regresen a las aulas”, expresó Molinar.

Confirmó que muchos docentes están regresando a sus puestos de trabajo y que han sostenido reuniones con padres de familia, quienes han comprendido que sus hijos no pueden perder más días de clases.

“Todos sabemos que nada de lo que está pasando es casualidad, forma parte de un mismo paquete y detrás de esto hay otros intereses. La educación no puede ser víctima de esos intereses. Aspiro a que la próxima semana todo se normalice”, añadió la ministra.

Con respecto a las estrategias para recuperar las clases, Molinar explicó que cada dirección regional, junto a su consejo de directores, determinará el plan de recuperación del aprendizaje.

Aclaró que lo importante es que el estudiante aprenda, y que “lo que no se puede hacer es enchorizar a los niños con todos los temas que no se han visto en semanas”.

Por ello, solicitó a los directores regionales que establezcan los mecanismos y herramientas necesarias para desarrollar el conocimiento de manera efectiva.

No obstante, la ministra no aclaró si las estrategias incluirán cambios o una extensión del calendario escolar. Señaló: “El tiempo no se recupera, pero trabajaremos por los estudiantes”.

Molinar reiteró a los docentes que no deben tener miedo de regresar a las aulas. “No pasará absolutamente nada. Conocemos la amenaza, la presión. No habrá destituciones. Lo único que queremos es ver a los docentes atendiendo a los niños y jóvenes”.

En cuanto a la fiscalización de la Contraloría General de la República en algunos centros educativos, el asesor legal del Meduca, Jaime Castillo, informó en un noticiero local que el personal de la Contraloría, en uso de sus facultades, ha acudido a verificar que los docentes estén cumpliendo con su jornada laboral.

Esta fiscalización se realiza debido a que, al estar en paro, los docentes no están recibiendo salario. Incluso, se ha denunciado que hay educadores que asisten a las escuelas, firman la lista de asistencia, pero no imparten clases, indicó Castillo.

En el caso de aquellos que sí han asistido a dar clases pero no cobraron la quincena pasada, se informó que están en proceso de recibir el pago correspondiente.

Huelga continúa

Por su parte, los gremios docentes han manifestado que continuarán protestando en las calles.

Grupos como la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) y la Asociación de Maestros Auténticos Independientes (Amia) tienen previsto concentrarse esta tarde desde el Parque Urraca hacia la Presidencia de la República. Además en el interior del país también se han dado marchas de los educadores.

A pesar del llamado del Meduca a retomar las clases, los gremios han reiterado su decisión de continuar con la huelga, argumentando que su derecho a la protesta está respaldado por la Constitución, y que las declaraciones del Meduca buscan amedrentarlos.