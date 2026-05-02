Un muerto y un herido tras accidente vial en Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Rescatistas del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia en la vía hacia Playa El Rompío.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el sector de Santa Ana, en la vía que conduce hacia Playa El Rompío, en la provincia de Los Santos, dejando como saldo una persona fallecida y otra con heridas de consideración, informó este sábado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La alerta fue atendida por unidades de la Estación N.° 1 de La Villa del BCBRP. Al llegar a la escena, el equipo del Servicio de Atención Médica de Rescate (SAMER) brindó los primeros auxilios a uno de los involucrados, quien sobrevivió al impacto y fue trasladado a un centro médico cercano.

Sin embargo, se confirmó que una segunda persona no presentaba signos vitales.

Labores de investigación

El área fue acordonada por las autoridades para permitir las labores del Ministerio Público y de la Dirección de Operaciones del Tránsito, quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar si aspectos como el exceso de velocidad, una falla mecánica o la distracción al volante, fueron los detonantes de este suceso.

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Accidente vehicular deja un muerto y una persona herida en Los Santos. Foto: BCBRP

Un llamado urgente a la prudencia

Ante este nuevo hecho de sangre en las vías, el Cuerpo de Bomberos reiteró su mensaje de que “la prevención es clave para salvar vidas”.

Las autoridades instaron a los conductores a:

+ Respetar estrictamente los límites de velocidad

+ Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

+ Evitar el consumo de alcohol antes de conducir.

+ Verificar el estado mecánico de sus vehículos antes de emprender cualquier trayecto.

Este accidente ocurre en un momento en que la provincia mantiene una vigilancia especial por el cambio de temporada y la afluencia de personas hacia las zonas costeras durante el fin de semana.

Hasta la fecha se registran más de 900 emergencias por accidentes automovilísticos atendidas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos en lo que va del año 2026, según cifras del sistema nacional de emergencias y el Centro de Control de Radio.